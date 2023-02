Conoce a Zbigniew Paleta, padre de Ludwika y Dominika Paleta

Ludwika Paleta es una de las actrices más queridas y talentosas de nuestro país. Si bien la joven nació en Polonia, con el tiempo ella y su familia demostraron que aman México y toda su cultura.

Ludwika Paleta nació en Cracovia, Polonia en 1978. Su madre es maestra de arte, y su padre, Zbigniew Paleta es un reconocido violinista. El padre de la actriz cumplió 79 años recientemente y tanto Ludwika como su hermana Dominka no dudaron en demostrarle su amor en las redes sociales.

“Mi papá cumple 79 años y yo doy gracias por tenerlo aquí con tanta energía y salud”, escribió Dominika Paleta en Instagram. El posteo estuvo acompañado de un carrete de imágenes donde se ve a ambas actrices en compañía de su padre.

¿Cómo fue la llegada a México de la familia Paleta?

Ludwika Paleta relató hace un par de años cómo fue la llegada de su familia a México.



Foto: Zbigniew Paleta. Fuente: Instagram @dominikapaleta

“Le estoy sacando toda la sopa a mi papá, porque con mi mamá me faltó tiempo de que me contara todo lo que yo quería saber y cuando ya nos quedaba poquito tiempo, ya no nos dio tiempo, entonces, he estado disfrutando mucho a mi papá y le he preguntado mil cosas. Hace poquito estuve en Polonia y le pregunté a mi papá, ¿Por qué llegamos a México?”, dijo Ludwika Paleta.

“Mi papá es músico y tenía la oportunidad de salir de Polonia, cosa que normalmente no se podía hacer. El régimen no te lo permitía, pero mi papá sí tenía pasaporte y la oportunidad de viajar. Alguna vez había venido a México y le encantaba la cultura latina y México, él había venido dos veces”, continuó Paleta.



Foto: Familia Paleta. Fuente: Instagram @dominikapaleta

Sin dudas los padres de Ludwika y Dominika Paleta hicieron un gran esfuerzo para trasladar toda su vida a México, y por suerte todo salió bien, ya que sus hijas tienen trabajo y gozan de popularidad y fama, pero por sobre todas las cosas, todos se mantienen unidos.