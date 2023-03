Conoce a Paul Boukadakis, el novio de Ana de Armas que arruinó el ego de Ben Affleck

Ana de Armas atraviesa uno de sus mejores momentos en el plano laboral. Ella viene de estar nominada en los Premios Oscar por su interpretación de Madonna en “Blonde”. Desde el estreno, el mundo ha posado sus ojos en la actriz cubana que hasta ese momento no era tan popular a nivel global.

Tal vez por ello pocos recuerden que Ana de Armas tuvo un breve un fugaz romance con Ben Affleck. Junto al actual marido de JLo estuvieron juntos menos de 1 años. A ellos le bastaron 10 meses en pareja para terminar con su relación. Fue durante el año de la pandemia que le dieron rienda suelta a su amor.



En el 2021, Ana de Armas ya había olvidado a Ben Affleck por completo. Hacía tan solo 5 meses que se había separado del intérprete de “Batman” y el rumor de que estaba saliendo con Paul Boukadakis se instaló con fuerza. Desde aquel entonces se encuentran juntos y la verdad es que el hombre de 39 años no tiene nada que envidiarle.

El novio de Ana de Armas no es actor. Paul Boukadakis es un empresario muy famoso. Es que él es el ejecutivo de Tinder, una de las apps de citas más populares en el mundo. El joven tenía 26 años cuando fundó su primera empresa. Se trataba de “On-Air Streaming” una plataforma de música y video.



