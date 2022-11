Conoce las 3 canciones exitosas por los cuales Shakira fue acusada de plagio

Shakira es una de las latinas más exitosas del mundo de la música, pero también ha tenido problemas legales con algunas de sus canciones. En 2017, la cantante y su compatriota Carlos Vives, fueron demandados por el cubano Livam y su editora Maryla Dianik Romeu, por incorporar la frase "yo te quiero tanto" en “La Bicicleta”, pero en la forma "que te sueño y que te quiero tanto" y con el mismo ritmo.

La frase denunciada por el artista demandante es de una canción de 1997 y por eso los acusó de plagio. Pero no ha sido el único caso legal en donde a Shakira le adjudican haber hecho una copia de un baile, unas frases o tonos de melodía. Otra de ellas es “Rabiosa”, el tema incluido en su séptimo álbum de estudio, del año 2010: “Sale el sol”.

La canción cuenta con dos versiones originales: una en inglés, realizada junto a Pitbull; y otra en español, hecha con el artista dominicano El Cata. Fue el tercer sencillo de ese álbum y fue un éxito total en España, Estados Unidos y Francia. Además, fue bien recibida por los críticos de la industria de la música.

En el caso de este tema musical, el plagio por el que fue acusada no se debió a la letra. Sino por los pasos de baile, que supuestamente fueron copiados a Kate Moss, quien salió en el video “I Just Don't Know What To Do With Myself” de White Stripes. Finalmente, otra de las canciones en la mira fue “Waka Waka”, de 2010.

El tema se transformó en el himno alegre del Mundial de Sudáfrica 2010, pero casi termina costando 11 millones de dólares, ya que fue el dominicano Wilfrido Vargas quien demandó a la ex pareja de Gerard Piqué. El motivo fue que el coro de la canción era igual a su creación “El Negro No Puede”. A Shakira no le quedó de otra opción que admitir que usó el estribillo de una canción africana para hacerle honor al territorio elegido para disputar la Copa del Mundo de ese año.