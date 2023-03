Conoce la peculiar exigencia que JLo exige a su chef en casa

Jennifer Lopez es una de las cantantes y actrices más queridas de Hollywood. Películas como “Marry me”, la reciente “Una boda explosiva” o “Estafadoras de Wall Street” son solo algunas de las producciones en las que la actriz ha aparecido.

La esposa de Ben Affleck ha logrado amasar una gran fortuna gracias a su trabajo, y eso le permite darse algunos lujos, no solo a la hora de vestirse, sino también a la hora de comer, ya que Lopez tiene en su casa un chef privado.

El título de “La diva del Bronx” le queda perfecto a Jennifer Lopez, ya que muchas de las personas que trabajan con ella aseguran que la actriz realiza muchos pedidos extravagantes e innecesarios, como por ejemplo consumir ciertos platos para mantener intacta su figura.

El chef privado de Jennifer Lopez debe tener mucho cuidado con la forma en cómo cocina y sirve las comidas de la protagonista de “Una boda explosiva”, ya que por ejemplo no debe servir arroz durante la cena.



Foto: Jennifer Lopez. Fuente: Instagram @jlo

Este dato lo dio a conocer el mismo chef de Jennifer Lopez, Kelvin Fernández en una entrevista con el medio 7News, donde dijo que la actriz una vez le reclamó el hecho de que le sirviera arroz por la noche, ya que no lo ingiere.

“Al día siguiente me dice: ‘Kevin, me serviste arroz’. Y le digo: No, no, no… había pollo, había ensalada. ¡Agarraste el arroz!”, expresó el cocinero, asegurándole a Lopez que en la mesa habían distintos alimentos para que cada persona se sirviera a su gusto y aunque la cantante sabe que no debe consumir arroz no se pudo resistir a la tentación de verlo.



Foto: Arroz. Fuente: Pexels

Desde ese momento Jennifer Lopez le pidió al chef que le sirva precisamente a ella un plato con los alimentos que ella debe comer, y de esta forma ella no caería en la tentación de comer arroz u otros alimentos que no debe comer.

“Desde ese momento dije: 'Está bien Jennifer. Voy a servirte cada plato individualmente. No mires el plato de nadie más. No mires lo que tienen los demás'”, expuso Kevin.