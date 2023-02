Conoce a la bella hermana de Kate Middleton que causa furor en redes

Kate Middleton se casó con el príncipe William en 2011 y desde entonces es una de las mujeres más influyentes del mundo y sobre todo de la realeza británica. La princesa de Gales es la mayor de tres hermanos. Por un lado, tiene una hermana llamada Philippa, más conocida como Pippa y un hermano, llamado James.

Quien ha sido portada de los medios estos últimos días es Pippa Middleton, la bella hermana de la princesa de 41 años, que se fue de vacaciones junto a su esposo James Matthews a la isla de St. Barts. En años anteriores, han asistido al sitio en compañía de William y Kate.

Las imágenes de la bella mujer han dado la vuelta al mundo y luce radiante con traje de baño luego de su tercer embarazo. Pippa ya ha sido captada en otro momento siendo protagonista de ceremonias reales, como por ejemplo el Jubileo de Isabel II. En ese entonces estaba embarazada.



Pippa es una verdadera atleta. Fuente: Instagram @pippa.middleton.matthews

Luego de su tercera hija, Rose, la cuñada de William luce una figura realmente escultural, producto de las actividades físicas que realiza. La mujer de 36 años ama el running y lleva adelante un estilo de vida saludable, con una alimentación equilibrada.



La hermana de Kate Middleton ama hacer ejercicio. Fuente: Instagram @pippa.middleton.matthews

En una colaboración con la marca de ropa deportiva Hoka On, Pippa mencionó que hace actividad física aún estando embarazada (con supervisión de profesionales, claro está) “por los beneficios físicos pero también por el reinicio mental y emocional” que le da. Además afirmó: "Estar activa con mi hijo en el parque o en el patio de recreo, transportarlo en la parte trasera de mi bicicleta y correr con el carrito cuando era un bebé, han sido formas en las que he podido incluir ejercicio al aire libre mientras soy mamá. Me ayudó a controlar mi peso, ahorra tiempo y nos brinda a ambos la oportunidad de disfrutar del aire fresco y explorar el aire libre”.