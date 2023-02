Conoce el origen de la rivalidad entre Christina Aguilera y Pink

"Si aún no lo saben, no estoy ‘criticando' a alguien diciendo una y otra y otra vez lo que realmente sucedió”, comenzó escribiendo Pink en Twitter hace algunos días. La cantante de 43 años hizo un descargo a través de esa red social por el “conflicto” con Christina Aguilera.

“Estoy cero por ciento interesada en su maldito drama. Si no se han dado cuenta, estoy un poco ocupada vendiendo... Y por vender me refiero a boletos y álbumes y ventas de pasteles y mi*rdas", fue lo que siguió luego en el descargo en la red social de pajarito.

A pesar de las diferencias que pudieron tener en el pasado, la artista nacida en Pensilvania y Christina Aguilera no tienen ningún interés en generar controversias y roces. Pero sí hubo un momento en que la intérprete de “Just Give Me a Reason” “criticó” a su colega, al referirse a la realización de la exitosa canción “Lady Marmalade”.

En 2001, “Lady Marmalade” fue todo un éxito y su videoclip fue furor. Años más tarde, Pink tuvo que mencionar sus doce videoclips preferidos en una entrevista con BuzzFeed UK. Uno de los últimos que incluyó fue la pieza musical sobre Moulin Rouge. Pero acerca del rodaje, mencionó: “Había mucho alboroto y había algunas personalidades… ¡Kim y Mya fueron amables!”.

Los fans de Christina Aguilera interpretaron inmediatamente que la crítica iba apuntada hacia ella. La supuesta rivalidad se remonta a 2009, cuando en un especial de VH1 Behind the Music, Pink expresó que un ejecutivo discográfico preguntó en su momento: "¿Cuál es la parte más alta? ¿Cuál es la parte más cantada? Christina tomará esa parte".

Allí fue cuando Alecia Beth Moore (el verdadero nombre de la también actriz) mencionó: "Me puse de pie y dije 'Hola. ¿Cómo estás? Muy amable de tu parte presentarte. Soy Pink. Ella no tomará esa parte. Creo que de eso se trata la maldita reunión". Luego afirmó en “Watch What Happens Live with Andy Cohen” que Aguilera "la golpeó" en un club en una oportunidad y luego se reconciliaron y "se abrazaron".



Y’all are nuts

Xtina had shit to do with who was on that song.If you don’t know by now- I’m not “shading” someone by telling it over and over and over what actually happened.

I’m zero percent interested in your fucking drama.

If you haven’t noticed- I’m a little busy selling https://t.co/f9RLuotptf

— P!nk (@Pink) February 19, 2023