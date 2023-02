Conoce el motivo por el que Livia Brito decidió no asistir a los “Premios Lo Nuestro”

Livia Brito es una de las actrices más talentosas y queridas de Latinoamérica. La actriz cubana ha protagonizado éxitos como “La piloto”, “Mujer de nadie”, o la recordada “La desalmada”.

Estas telenovelas y el carisma de Brito la han llevado a ganarse el cariño del público, quienes recientemente se sorprendieron al conocer que la actriz no podrá asistir a los “Premios Lo Nuestro”.

¿Por qué Livia Brito no asistirá a los “Premios Lo Nuestro”?

La protagonista de "La desalmada" figuraba entre las invitadas estrellas de la premiación, e incluso había confirmado su participación, pero en las últimas horas publicó un video en su cuenta de Instagram donde aseguró que se ausentará.

"Me invitaron a Premio Lo Nuestro. Ya lo había anunciado, pero el día de ayer fui con la cita al ginecólogo y me comentaron que mis óvulos todavía no están totalmente maduros para poder hacer el tratamiento médico, que me tengo que esperar un poco más y posiblemente el día 26 lo podremos hacer y les podré dar la noticia de que si Dios quiere estaré embarazada", reveló Brito.



Livia Brito no asistirá a los Premios "Lo Nuestro" pic.twitter.com/J9wZDdGUG2 — ShowMundial (@ShowmundialShow) February 22, 2023

Livia Brito ha revelado en varias oportunidades que quiere ser madre, y que hace varios años que está intentándolo con su actual pareja, Mariano Martínez. Además la actriz rechazó realizar la segunda temporada de “La desalmada” por este mismo motivo, para enfocarse en su maternidad.

"De verdad es un honor para mí, ya tenía absolutamente todo preparado. Pero si Dios quiere pronto vamos a estar acariciando una pancita. Les mando muchísimos besos, los amo muchísimo y adelante", continuó Brito.



Foto: Livia Brito. Fuente: Instagram @liviabritopes

Sin embargo esto no fue lo único que Livia Brito dijo, ya que también reaccionó ante el arresto de su ex pareja, Said Pichardo, quien fue arrestado en un vecindario de la Ciudad de México tras ser acusado de organizar fiestas donde algunos de los invitados estaban armados.

"Quería comentarles que, como todos ustedes saben, yo tuve una relación hace más de 6 años con esta persona, lo conocí como cantante, como empresario. Y no he sabido nada más de él. Ya han pasado muchísimos años de esto”, confesó Brito.