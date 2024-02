Con "Rescate imposible", Ricky Whittle y Milo Ventimiglia cumplen su sueño de niñez

Los actores Ricky Whittle y Milo Ventimiglia estuvieron presentes en un conocido cine de Polanco, donde se llevó a cabo la tarde del martes la premier de la película "Rescate imposible", la cual ellos protagonizan junto a Russell Crowe y Liam Hemsworth, y que se estrenará el 14 de marzo.

Con una actitud positiva y muy accesibles con la prensa, las dos estrellas desfilaron por la alfombra roja, donde manifestaron su gusto por las películas de acción, sobre todo Ricky Whittle, quien aseguró que creció admirando a estrellas como Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger y Tom Cruise.

"Para mí esto es un sueño, porque es mi primera película de acción, amo que la actuación sea tan física y además tengamos un gran guion", expresó Ricky Whittle.

Lee también: Muere el hijo de Gary Sinise, actor de "Forrest Gump", padecía un raro cáncer

En el mismo tenor estuvo Milo Ventimiglia, estrella de la serie "This is us", quien aseguró que su vocación histriónica le ha permitido vivir otras vidas y jugar muchos roles.

"Cuando era chico quería volar jets y también quería ser un actor, porque como actor puedo volar jets, ser un soldado o un doctor o jugar todos los papeles", dijo Milo Ventimiglia.

Después de pasar por la alfombra tanto Ricky como Milo se dirigieron a la sala 7 de este complejo, para disfrutar en compañía de fans e invitados especiales de "Rescate imposible", la cual fue dirigida por William Eubank, quien ha estado detrás de filmes como "Amenaza en lo profundo" (2020) y "Actividad Paranormal. Vínculos familiares" (2021).

Lee también: Buscan crear federación de productores para fortalecer el cine mexicano

Rescate imposible cuenta la historia del capitán Eddie "Reaper" Grimm, piloto de drones Fuerza Aérea de los Estados Unidos, quien brinda apoyo aéreo desde un MQ-9 Reaper, a un equipo de la Fuerza Delta del Ejército de los Estados Unidos en tierra, en el sur de Filipinas. Después de un percance, el sargento JJ "Playboy" Kinney, un joven oficial TACP de la fuerza aérea adjunto al equipo de drones, se encuentra como parte de un equipo de extracción que depende únicamente del apoyo aéreo remoto de Reaper.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc