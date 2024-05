Shakira, en medio de su continuo éxito, no solo ha marcado el inicio de este año con un nuevo álbum, sino que también ha revelado durante su actuación en el Coachella en abril que volverá a los escenarios globales con su gira "Las Mujeres Ya no Lloran", título que coincide con su reciente producción musical.

Inicialmente, se había anunciado que el tour comenzaría en noviembre en Estados Unidos, lo que desconcertó a muchos de sus seguidores latinoamericanos al no incluir a algunos países de la región, considerando la gran popularidad de la colombiana en esta parte del mundo. Sin embargo, la propia artista ha confirmado recientemente que traerá su música a México.

Foto: Instagram @shakira

Fue en una transmisión a través de TikTok, que la ex pareja del futbolista Gerard Piqué aseguró que visitará tierras aztecas. "Necesito que me manden el wishlist, la lista de deseos de las canciones que quieren que cante. Yo ya sé las que voy a cantar, pero por ahí puedo escuchar uno que otro pedido (...) Sí voy a tocar en México, claro que voy a ir a México, voy a ir a Ecuador, todavía no les puedo decir cuándo, pero pronto les voy a decir las fechas", declaró.

Aunque aún no se dispone de más información al respecto, se especula que la visita a nuestro país podría ser en 2025, dado que las primeras fechas anunciadas abarcan entre noviembre y diciembre de este año.

Primeras fechas de la gira de Shakira

La primera etapa de la gira de la colombiana constará de 14 conciertos, comenzando el 2 de noviembre en Palm Desert, California, y concluyendo el 15 de diciembre en Detroit, Miami.

Entre los temas más esperados por sus seguidores para cantar a todo pulmón se encuentra "Bzrp Music Sessions, Vol. 53", la canción sobre su separación con el Piqué. Este tema fue la canción de música latina más buscada en Google en 2023 y la tercera más buscada a nivel mundial.

*Con información de Reyna Avendaño.