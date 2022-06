Conductor de "Jackass" desaparecido: huyó de rehabilitación

Quizá no te suene el nombre de Bam Marguera pero, de hecho, hubo una época en que capturó mucha atención mediática, por ser un skate destacado, estrella de “Jackass”, y expareja de la tatuadora Kat Von D. Ahora, vuelve a ser deslumbrado con el flash de los reflectores, pero por razones mucho menos favorecedoras, pues ha sido reportado como desaparecido, luego de huir de rehabilitación. Esta es la historia.

“TMZ” publicó que la policía de Palm Beach, en Florida, estaba en búsqueda de Marguera, luego que el gerente del centro de rehabilitación donde era residente informara que Bam había escapado porque no se le permitió abandonar el recinto, el pasado lunes 13 de junio.

El argumento de Bam fue que no estaba conforme con el servicio que ofrecían, por lo que pedía que le dieran luz verde para abandonar el centro e ir en búsqueda de uno que sí cumpliera con sus expectativas. De acuerdo con el responsable del lugar, no dio autorización a Marguera porque no había ingresado por voluntad propia, sino por una orden judicial.

Pero la negativa no fue un impedimento para la celebridad de 42 años, pues salió del centro en un sedán negro. El personal del recinto también habló y dijo que, por el tiempo que trataron a Bam, no creían que pudiera resultar peligroso para sí mismo o para otras personas. La policía lo busca desde el lunes, pero hasta ahora no han tenido suerte, ¿a dónde pudo haber ido?

¿Qué fue lo que no le gustó de rehabilitación a Bam Marguera?

De acuerdo con las fuentes de “TMZ”, Marguera estaba disgustado porque habían muchas limitaciones dentro del centro, pero perdió toda la paciencia cuando, hace un mes, sufrió un accidente mientras patinaba, rompiéndose el codo y la muñeca, y el centro no programó las citas de fisioterapia que necesitaba.

Antes de su furtiva fuga, Bam permaneció un año en rehabilitación, olvidándose de las sustancias que le acompañaron durante toda la juventud, por lo que sus familiares y amigos están luchando para que no abandone el tratamiento y siga adelante, informó “TMZ”.

La familia de Bam no lo abandona

Pese a que ha tenido problemas con su esposa, por el abuso de alcohol y drogas, su familia se ha comprometido tanto como Bam para apoyarlo en su recuperación, pues cuando ingresó a rehabilitación, su esposa Nikki Boyd y su hijo Phoenix se mudaron cerca del centro al que acude para no distanciarse.

