Concursante de "Survivor" revela que vivió abuso a manos de ¿Eleazar Gómez?

En el último episodio de Survivor se vivieron momentos sumamente fuertes y que dejaron sorprendidos a los televidentes, pues una de las concursantes del reality show, la actriz Cathe López, reveló que vivió un intento de abuso sexual a manos de una expareja de Tefi Valenzuela.

En una charla privada, Cathe se abrió con Tefi para explicarle que durante mucho se guardó lo que le había sucedido por miedo a que la juzgaran, pero ahora que ha estado más cerca de la peruana encontró la fuerza que necesitaba para alzar la voz.

Acto seguido, la integrante de la tribu Halcones relató que todo sucedió hace casi cinco años, cuando acudió a una fiesta en la que se encontró al exnovio de Valenzuela: “Yo estaba en una fiesta con, no sé si decirte el nombre, pero supongo que te imaginas quién… y él estaba metiéndose drogas. Entonces yo me empecé a sentir mal y me subí a un cuarto, él cerró la puerta y me dijo que me quería coger. Me agarró de los brazos y me azotó en la cama”, contó.

López continuó explicando que ella se negó a estar con él; sin embargo, el sujeto se puso violento y le gritó que nadie lo había rechazado nunca. Aunque no detalló cómo fue que logró salir a salvo de esta situación sí aclaró que uno de sus mayores temores era que la hablar nadie le creyera, pues se trata de una “persona famosa”.

Tefi, por su parte, abrazó a su compañera y la aplaudió por ser una mujer fuerte; sin embargo le aconsejó que lo mejor en estos casos es hablar, sin importar el tiempo que haya pasado.

Tras hablar con Cathe, la cantante reconoció que su confesión le pareció algo muy fuerte; sobre todo porque el hombre del que amabas hablan está libre y puede significar un peligro para cualquier mujer.

¿El agresor es Eleazar Gómez?

A pesar de que en el video que circula en las redes sociales de Azteca jamás se oye el nombre del agresor, los seguidores apuntan a que podría tratarse del actor y cantante, Eleazar Gómez, pues en la conversación que ambas chicas tuvieron dieron pistas bastante contundentes, como que se trata de un “famoso” y que las agredió a las dos.

Recordemos que en 2020 la influencer peruana denunció legalmente al protagonista de “Atrévete a soñar” por violencia intrafamiliar, luego de que golpeó brutalmente a su entonces novia e intentó asfixiarla.

Tras la denuncia, Gómez fue detenido y trasladado al reclusorio donde enfrentó un proceso en su contra de poco más de cinco meses. En Marzo del 2021 Eleazar se declaró culpable de los cargos en su contra, lo que fue suficiente para un juez le concediera la libertad condicional por tres años, lo sentenciara a tomar terapias y pagar una cantidad a Valenzuela como reparación del daño.

