Alejandra Guzmán apareció muy alegre en el Aeropuerto de la Ciudad de México, donde la prensa la esperaba para preguntarle sobre dos cuestiones: la situación por la que está pasando su hermano Luis Enrique y cómo está su relación con su hija Frida Sofía.

La rockera de 56 años se mostró con la disposición de hablar de temas familiares con la prensa, así que con humor y visiblemente con copas de más, la hija de Silvia Pinal estaba resguardada mientras con velocidad caminaba.

"Aquí está mi hermano, estamos felices; les voy a decir una cosa, hasta que salió la verdad, la verdad es la verdad, y les voy a decir una cosa, toda la vida me he callado porque prefiero decir la verdad, aquí está mi hermano; amamos a ese niño Apolo", expresó sobre la polémica en la que está envuelto Luis Enrique, quien duda de ser el papá biológico de Aapolo, el hijo de Mayela Laguna.

Mientras sonreía, personal de seguridad rodeaba a la cantante, quien cuestionó: "A ver, ¿qué quieren saber?"

"Mi familia ama el amor y a Apolo, Aplo está siempre, y ojalá esté siempre protegido por Dios, y lo que nos ha pasado ustedes lo han visto, de la noche a la mañana, no tengo nada que decir más que la verdad, la verdad siempre va a salir adelante; quiero decir que los amo, que siempre he cantado para ustedes y nada, ojalá que la verdad siempre salga adelante", expresó en medio del tumulto que la rodeaba.

"Mi mamá está a toda madre, mi mamá está muy bien", reveló sobre su madre, la primera actriz Silvia Pinal.

"Ella va a salir adelante....", dijo cuando la preguntaron por Frida; entre risas y con un tono de voz diferente, Alejandra respondió sobre los cuestionamientos acerca de su hija: "Todo va a caer por su propio peso".

Haciendo pausas y caminando con cautela y siempre guiada por personal, expresó:

"Amo mi vida, a mi hija también, a o todo lo que me ha dado la vida y demás, quiero que sepan que por eso no he hablado... ".

Eso sí, Alejandra dejó claro que quiere y defiende a su hermano pase lo que pase.

"Amo a mi hermano, mi hermano ha sido un buen padre cabrones, súper buen padre, ojalá tuvieran algo igual", comentó momentos antes de ingresar a la camioneta que los esperaba, a la que casi fue empujada por su hermano Luis Enrique, quien en un reciente encuentro con los medios se sinceró al decir que si las pruebas de paternidad no le favorecen está dispuesto a ser el padrino de Apolo.

