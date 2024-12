Pepillo Origel siempre mostró desacuerdo ante la amistad que doña Silvia Pinal e Iván Cochegrus sostuvieron en los últimos años, sugiriendo que el productor teatral se acercó a la diva sólo por interés. El conductor ha señalado que si la actriz tuvo un verdadero amigo fue él, por lo que en los días recientes ha compartido una serie de fotografías, de diferentes épocas, que constatarían todo lo que vivieron juntos; ahora, Cochegrus comenzó a hacer lo mismo a través sus redes sociales.

Cuando la diva seguía con vida, Cochegrus se mostró como un amigo íntimo no sólo a la actriz, sino a toda la familia Pinal, con la que aparece retratándose en todas las fiestas que se llevaban a cabo en la casa del Pedregal.

A diferencia de Pepillo que, desde los últimos años, dejó de ser captado con doña Silvia, de quien había sido mejor amigo por décadas.

Silvia Pinal y Pepillo Origel fueron grandes amigos por décadas; viajaban y pasaban las Navidades juntas. Foto: Instagram

Cuando el periodista era cuestionado acerca de qué opinión le merecía la unión entre la actriz y el productor, nunca perdía la oportunidad de desacreditar esa amistad y afirmar que Cochegrus se aprovechaba del estado vulnerable de "la Pinal" para sacar beneficio y hacerse publicidad a su costa.

Y, si bien, en principio, el productor se negó a hablar mal de Pepillo, con el tiempo realizó una serie de insinuaciones, a través de las que señalaba que si el periodista fuera verdadero amigo de la actriz, la iría a visitar al hospital y la acompañaría en sus momentos más complicados.

Las diferencias entre los dos sólo se reverdecieron con la hospitalización de doña Silvia y, más adelante, con su fallecimiento.

Origel, visiblemente afectado, expuso a través de sus redes que el motivo por el que no asistió al funeral de Pinal fue debido a que Sylvia Pasquel no lo había invitado y hasta confió que ya se había percatado de que la también actriz ya no lo veía como amigo.

Molesto, contó a sus seguidores que, a diferencia de Cochegrus, él sí había sostenido una auténtica amistad con la primera actriz, con la que viajó a Madrid, Italia y con quien visitó en múltiples ocasiones Acapulco.

Para sustentar su amistad, el conductor mostró algunas fotografías que Pinal incluyó en su autobiografía "Esta soy yo", en la que destacó que también es mencionado en dos ocasiones.

Pepillo precisó que, en ninguna de los fragmentos de libro, la actriz menciona a Cochegrus.

Si bien, el productor no ha hecho ninguna réplica ante las declaraciones de Pepillo, acaba de realizar una publicación de una foto que data de hace 30 años, en la que aparece junto a la actriz, lo que sugeriría que, en realidad, su amistad es más longeva de lo que se creía.

"Estaré subiendo fotos y grandes recuerdos", escribió.

