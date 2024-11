Arturo Carmona se mostró respetuoso y comprensivo al hablar sobre la separación de la mamá de su hija, Alicia Villarreal y Cruz Martínez, destacando que su deseo permanente es que Melanie, su hija, la ruptura sea pacífica y armoniosa. "Siempre (le) he brindado mi apoyo, es la madre de mi hija, me interesa y me importa que esté bien", comenta.

El exfutbolista enfatizó que se limita a mantener una buena relación con “La güerita consentida”, pero esto no quiere decir que se involucre en los temas íntimos de ella y su pareja. "Lo que hablo con ella son cuestiones de Melenie, pero en lo personal creo que mi opinión sale sobrando", y añade que ha ofrecido su apoyo tanto a su exesposa, como a la familia de Cruz Martínez, "un divorcio es difícil, de alguna u otra manera, también ya pasé por eso".

El güero Franco deja el resentimiento de lado

Luis Ernesto Franco sorprendió a los usuarios de las redes sociales con un posteo que hizo en el que, como pocas veces, expuso su sentir sobre el hombre que es hoy y que está alejado del niño y adolescente que fue y que creció enfadado con sus padres porque éstos no le dieron el hogar y el entorno que él hubiera querido. “Antes era un joven que deseaba no haber nacido. Resentido con Dios y con sus padres por no darme un hogar como el que yo anhelaba”. El “güero” Franco reconoce que ahora cuenta con un motivo que le ha dado ese sentido a su vida que tanto busco: su familia. “Entendí que el éxito verdadero está en la persona que te conviertes, no en los logros externos”.

La cinta, protagonizada y producida por Franco, enfrenta un nuevo reto para llegar a la pantalla grande. Foto: Cortesía FICMonterrey

Acortan festival cultural que celebra la obra de José Alfredo Jiménez

Quienes no tienen idea de lo que es la organización de un festival cultural y de los beneficios que un evento como estos genera en materia económica y turística son las autoridades de la oficina de turismo del estado de Guanajuato. Lo anterior en razón de que la próxima edición del Festival Internacional del Rey José Alfredo Jiménez, que se lleva a cabo año con año en Dolores Hidalgo, Guanajuato, y que tiene una semana de duración, este 2024 quedó reducido a tan sólo tres días (del 22 al 24 de noviembre).

Las aparentes razones por las que se vio reducido el festejo con el que cada año se honra al genio creativo y musical en tu tierra natal, según afirman los funcionarios, es el cambio de gobierno en la entidad y, por ende, la falta de disponibilidad en presupuestos para temas culturales, pero la verdadera razón, afirman personas cercanas a la familia del cantautor, es la falta de visión y organización que tienen las actuales autoridades en Guanajuato.

José Alfredo Jiménez murió el 23 de noviembre de 1973. Archivo EL UNIVERSAL. Foto: Instagram josealfredistas.