¿Cómo sigue Travis Barker? Esto sabemos de su salud actual

Luego que Travis Barker fuera hospitalizado inesperadamente, se ha dado a conocer algunos pormenores de su estado de salud actual, pues el músico requirió de atención médica debido a una pancreatitis mortal, desencadenada por una endoscopia a la que fue sometido unos días atrás- Ahora, que pareciera que el baterista se encuentra estabilizándose, su esposa, Kourtney Kardashian y el baterista agradecen la preocupación y muestras de cariño que han recibido a manos llenas.

El martes pasado, el integrante de Blink-182 fue hospitalizado de emergencia en el Centro Médico Cedars-Sinai, un hospital ubicando en Los Ángeles, EU. La noticia no sólo sorprendió a sus fanáticos, sino al mundo entero, pues desde que comenzó una relación amorosa con la hermana mayor de las Kardashian, el músico de 46 años volvió al ojo del escrutinio público. Además, en últimas fechas se le había visto muy activo en redes sociales, compartiendo historias de su luna de miel y otras actividades relacionadas con la vida familiar.

E l28 de junio, Barker fue captado cuando era trasladado en una camilla para ingresar a urgencias, acompañado de Kourtney. Pero lo que más alarmó a las redes sociales fue un mensaje que el propio Travis posteó en su cuenta de Instagram, donde solicitaba a Dios –de quien es muy devoto- ayuda para salvar su vida. Alabama Luella Barker, la hija menor del músico, también hizo una plegaria, pero a sus seguidores para que hicieran oraciones por el bien de su padre.



Foto: Instagram de Travis Barker

Lee también: Así fue el polémico matrimonio de Fernando del Solar e Ingrid Coronado

Para el miércoles, el parte médico ya se había pronunciado, sugiriendo que la inflamación que Travis presentó en los pulmones fue causada por una endoscopia, la que le provocó náuseas, vómitos y dolores intensos de estómago. Esta versión fue confirmada por el productor musical ayer, luego de pronunciarse –por primera vez- desde que ingresó al hospital. "Me sometí a una endoscopia el lunes sintiéndome muy bien. Pero después de la cena, desarrollé un dolor insoportable y he estado hospitalizado desde entonces”, compartió.

Barker confió que durante la endoscopia le fue extirpado un tejido anormal, también denominado como pólipo, en un área muy sensible, lo que dañó un conducto principal del páncreas. “Esto resultó en una pancreatitis grave que puso en peligro mi vida", reveló, pero ahora parece estar en una situación mucho más estable, ya que dijo estar muy agradecido por el tratamiento intensivo al que fue sometido, que ahora lo ayuda a sentirse mucho mejor.



Foto: Instagram de Travis Barker

Pero Travis no fue el único que habló de la situación que atraviesa, sino que Kourtney también compartió su parte de la historia y la forma en que vivió la hospitalización de su esposo, con quien contrajo matrimonio a finales de mayo. Luego de acompañar al baterista desde que fue ingresado y no apartarse de su lado en todos estos días, la empresaria reflexionó acerca de lo valiosa y fugaz que puede resultar la salud. "Oh, qué semana tan aterradora y emotiva ha sido. Nuestra salud lo es todo y, a veces, damos por sentado lo rápido que puede cambiar", se sinceró.

“Es una locura cómo a veces las palabras nunca pueden expresar verdaderamente la gratitud o los sentimientos que tengo dentro de mí", indicó, al señalar que se sentía agradecida con Dios por curar la salud de su esposo.

La actitud de Landon, su hijo mayor, ha sido la que llama la atención, pues desde que su padre fue internado no ha hecho ningún comentario o publicación referente a la salud de Barker y, en cambio, ha sido captado saliendo de fiesta con su novia, la famosa tiktoker Charlie D´Amelio y presentándose –la misma noche de la hospitalización- en un show del rapero Machine Gun Kelly, para el que escribió una canción.

Lee también: Muere la actriz Susana Dosamantes, madre de Paulina Rubio

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

melc