Cómo fue la toxica relación entre Rihanna y Chris Brown

El show de medio tiempo del Superbowl de Rihanna sigue cautivando a todo el mundo. No solo por la tecnología involucrada, o por el hecho de que la cantante realizó todo el show embarazada y encima de un escenario que se elevaba a cientos de metros.

Sin embargo este espectáculo que realizó Rihanna también trajo a colación una de las relaciones más recordadas de la cantante: la que mantuvo con el cantante y rapero Chris Brown.

Ambos siempre se mostraron muy enamorados en las alfombras rojas o en los eventos donde realizaban presencias, pero todo cambió cuando en 2009 Brown golpeó y amenazó de muerte a Rihanna.

Si bien ambos estuvieron enfrentados en la corte durante muchos años por este hecho, recientemente Rihanna confirmó en un episodio de Supersoul Conversations que es muy amiga de Chris Brown.



Foto: Rihanna y Chris Brown. Fuente: Twitter @showmundialshow

“Hemos construido la confianza de nuevo, y eso es ... nos amamos y probablemente siempre lo haremos. Eso es algo que nunca vamos a cambiar. Eso no es algo que puedas apagar si alguna vez has estado enamorado”, aseguró Rihanna.

Incluso Rihanna y Chris Brown se encontraron en St. Tropez, Francia, hace poco. Y según ella, esa vez, como cada vez que se encuentran, siente algo especial.

"Creo que fue el amor de mi vida. Fue mi primer amor. Y veo que me amaba de la misma manera... ni siquiera se trata de que estemos juntos. Realmente lo amo. Así que lo principal para mí es que él está en paz. No estoy en paz si él es un poco infeliz o si todavía se siente solo", le reveló Rihanna a Oprah en una oportunidad.

“Él ya tiene una relación. Yo estoy soltera, pero hemos mantenido una amistad muy cercana desde que no tiene la orden de restricción. Simplemente hemos trabajado en ello, poco a poco, y no ha sido fácil. Es no es fácil”, confirmó la cantante en aquel momento. Sin embargo Rihanna no sabía en aquel entonces que pronto conocería al rapero A$AP Rocky y que con él formaría una familia.