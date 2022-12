Como en tv, llevan la Alegría a sus hogares

Vivir navidades extraordinarias es algo común para muchos famosos que, en primera instancia, reconocen que estas celebraciones son diferentes para ellos inicialmente por su profesión.

“Desde noviembre empiezan para nosotros los meses con más trabajo, se agradece, pero a veces no nos permite celebrar”, acepta Paul Stanley, quien esta Navidad festejará con su prometida.

Hay quienes han aprendido a balancear su trabajo y su vida personal en esta época, como Grettell Valdez, quien reconoce que esta es su festividad favorita y ha creado una tradición.

“Las posadas en mi casa son famosas y hago de todo: romeritos, bacalao, pavo, ponche y piñata. Puse mi árbol a principios de noviembre porque se va tan rápido que quiero disfrutar más”, cuenta Valdez.

Lo mismo sucede con Jorge “El Burro” Van Rankin, quien acepta que se ha vuelto nostálgico con la llegada de sus hijas, de 10, siete y dos años.

“El ver cómo ven los arreglos de Navidad me dobla, en el aspecto de decir ‘sí está padre esto’”, dice.

“Verles las caras a mis hijas me hace cambiar, yo era muy duro y ahora en esta época muchas cosas me hacen llorar”, confiesa. “Nosotros festejamos en familia y lo más esperado es Santa Claus”, agrega.

Por su parte Ingrid Coronado, quien tiene la tradición de festejar en la playa, este año lo hará junto a sus hijos en Navidad, ahí también pasará Año Nuevo sin muchos rituales, porque dejó de creer en su efectividad.

“Muchos años me puse calzón amarillo, o rojo, echaba monedas al terreno baldío, usaba maleta para entrar y salir, pero me fue como en feria y dije ‘esto no sirve’ y lo dejé de hacer, ahora me abro a la posibilidad de ver qué es lo que la vida tiene para mí y si es desafío”, señala.

El actor ecuatoriano Roberto Manrique no deja de vivir navidades extraordinarias porque por herencia de su padre en su familia siempre juegan “el amigo secreto”, una actividad en la que intercambian regalos muchas veces hechos a mano.

“Cuando tenía 15 años, que uno ya no juega con muñecos, mi mamá me regaló un montón de tortugas ninja y eso significó extender mi infancia e inocencia un poco más. Ahora lo que más me entusiasma es sorprender a todos con regalos hechos por mí”.

Mientras, en la familia de la cantante y conductora Daniela Magun lo que nunca falta es un peculiar platillo que ella espera con ansias durante todo el año.

“Mi abuelita materna en Navidad siempre hacía una sopa de rajas, no tiene nada que ver con la época, pero yo pensaba que sólo se podía hacer en Navidad, hasta que descubrí que podía hacerla cualquier día del año, pero aun así cada diciembre lo que más esperamos es la sopa de raja de mi abuelita Emma”, cuenta.

Lo mismo le sucedió al comediante y actor ManuNa, quien ahora se encarga de preparar la pasta de quesos que su abuela le enseñó a hacer únicamente en esta celebración.

“Cuando empiezo a ver decorado y las galletas de diciembre digo ‘qué rico’, con una bebida sabor Navidad y ya mis reuniones son con mis hermanos y mis papás, a veces algunos tíos y comer es algo que disfrutamos mucho”.