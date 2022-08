Como en los viejos tiempos, Dvicio ofrece firma de autógrafos e interactúa con sus fans mexicanos

Cientos de fans vivieron el día de ayer la emoción de tener muy cerca a los integrantes del grupo español de pop Dvicio, quienes hicieron una parada en la Ciudad de México para tener un showcase y realizar también una firma de autógrafos, previo a su concierto de esta noche en la ciudad de Pachuca, Hidalgo.

"Teníamos un poco de miedo de venir por pocos días, pero la verdad que lo estamos disfrutando, haciendo el mayor trabajo posible, comiendo rico, estamos bien. En una firma de discos el poder estar en contacto con los fans lo agradecemos mucho, porque sino es como muy frío. Ya no solemos hacer muchas firmas de discos, porque la verdad es que ya no se venden, ya son más como piezas de coleccionismo; pero hacer esto lo vuelve más divertido y dinámico, obviamente no vamos hacer un concierto aquí, porque para eso tenemos nuestra gira", dijo Andrés Ceballos, vocalista de Dvicio.

Desde las 17:00 horas comenzaron a llegar paulatinamente grupos de jóvenes y, en algunos casos, las familias completas de las y los seguidores también se dieron cita para conocer a los integrantes de la agrupación en las instalaciones del Centro Comercial Manacar; buscaban obtener un buen lugar para el miniconcierto y ser los primeros en pasar a tomarse la foto o obtener una firma de Andrés y Martín Ceballos, Nacho Gotor, Alberto González y Luis Gonzalvo.

Andrés comentó que desde hace dos meses que visitaron nuestro país para realizar un concierto en el Teatro Metropólitan constataron que la vida de los espectáculos en vivo están otra vez casi en la normalidad, a pesar de que la pandemia sigue, y eso le daba mucho gusto.

El vocalista de Dvicio explicó que están pasando por un periodo de cambio, algo que han reflejado en su disco nuevo "El laberinto", donde han hecho la música que les gusta y ya no respondiendo a las expectativas de lo que se espera del grupo. De acuerdo al vocalista, eso los ha conectado más entre ellos cinco, por eso desde que salió al mercado en mayo pasado, han estado trabajando mucho con este álbum.

"Siento que van a pasar cosas bonitas con este disco, porque se ha hecho bien, sin prisas, hay muy buenas canciones, considero que nos va a posicionar como una banda más madura, yo cumplo 30 años en diez días, la gente va notando el paso de la edad y no me refiero sólo a la imagen, también a nivel de sonido y de los temas, al escribir para este disco puse el foco más adentro que afuera, como en el amor propio que en el amar o enamorarse, le he dado la vuelta a la brújula en ese aspecto".

A pesar de que tanto en Europa como en América Latina el género urbano está muy fuerte, al menos para Dvicio no es factible que experimenten con él, porque no es la música con la que se identifican; a los cinco integrantes les gusta ir más allá de fiesta, ya que prefieren letras profundas y que lleguen al corazón de quienes las escuchan.

Para las 18:00 horas, los músicos españoles se dirigieron al escenario que se montó en el primer piso del centro comercial, causando euforia entre las y los jóvenes que ya los esperaban, pero su tiempo invertido valió la pena, porque Andrés y compañía les regalaron más de media hora de temas, donde incluyeron material de su más reciente producción, como "Mil veces", "Te quiero a morir" y "En mi mente", pero también éxitos como "Paraíso", "Enamórate", "Te pienso a cada hora", entre otras más.

Una fan le entregó a Andrés unos antifaces de cartón donde escribió su sentir hacia la agrupación, donde les agradeció por haberla ayudado a salir de la depresión con su música, a lo que el vocalista sólo atinó a decir: "La música siempre cura, siempre está en el orden de las emociones, para sanarlas y para sobrellevarlas también, así que viva la música".

Al terminar el showcase hicieron una pausa para arreglar todo para la firma de autógrafos, a la que los integrantes de Dvicio dedicaron cerca de una hora más, dándose el tiempo para la foto, darle las gracias a las fans por asistir y regalarles un abrazo, y hasta que se fue el último de sus seguidores los integrantes de esta agrupación se retiraron del lugar.

