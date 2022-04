Coldplay: regala color y amor eterno

Coldplay cumplió los sueños de miles de personas al ofrecer un espectáculo, ecológico e incluyente, lleno de explosión de colores, pirotecnia, fuego, confeti, en donde además cantó “Amor eterno”, tema de Juan Gabriel.

Uno de los temas icónicos del cine “Flying theme”, que fuera el sountrack de E.T. El extraterrestre acompañó la salida de la banda, que primero caminó entre la valla para saludar a sus fans antes de subir al escenario.

La explosión de colores y pirotecnia inició desde el primer acorde del show con “Music of the spheres” y “Higher power”, en donde lanzaron miles de papelitos de colores, causando un frenesí en el público.

Leer también: Así sorprendió Coldplay al Foro Sol al recordar a Juan Gabriel

Mientras, con “Adventure of a lifetime” aventaron pelotas de colores sobre las personas que las movieron de un lado a otro, hasta que las atraparon para llevárselas como recuerdo.

“Bienvenidos amigos”, fueron las primeras palabras en español de Chris Martin, vocalista.

Al continuar con “Paradise”, “Charlie Brown” hizo que el piso del lugar se cimbrara de los saltos que daban de emoción todos sus fanáticos.

Con “The scientist”, Martin tuvo que dejar de cantar para cederle el micrófono a todo su público, hasta el momento que paró la canción para continuar hablando en español.

“Lo siento por mi español, pero tenemos que decir que estamos muy agradecidos y felices por estar con ustedes en Ciudad de México, vamos a cantar juntos por favor”, dijo antes de finalizar su canción.

La adrenalina se desató cuando empezó “Viva la vida”, pero por un pequeño problema técnico tuvo que parar.

“Perdón, perdón, ya sé mi culpa”, expresó el cantante mientras arreglaban el problema.

Leer también: Traje de Justin Bieber en los Grammy desata bromas en redes socialesTraje de Justin Bieber en los Grammy desata bromas en redes sociales



El cantante agradeció la presencia de su público. Tenían seis años sin venir.

Tras un par de minutos la show siguió con “Viva la vida”, sin interrupciones, lo cual hizo que las 65 mil personas los ovacionaran sin cesar.

“Gracias, gracias”, decía todo el tiempo Chris en español, lo que hacía felices a sus fans.

La velada siguió con temas como “Hymn for the weeknd”, “In my place” y la esperada “Yellow”, que hizo que todo el lugar se iluminara de amarillo con las pulseras electrónicas que se entregaron a la entrada.

A muchos se le corrían las lágrimas de la emoción y de ver la entrega de la banda sobre el escenario, sobre todo cuando Chris tomó una bandera de México y se la colocó en el pantalón para agradecer a sus fans.

En “Clocks”, la banda ofreció un espectáculo de luces láser.

“Me has salvado la vida”, “has hecho mis sueños realidad”, se podía leer en algunos carteles que algunos fans agitaban en lo alto con la esperanza de que el cantante los viera.

Al interpretar “A sky full stars” Martin paró el concierto porque vio a un fan medio mal.

Cuando se aseguró que estaba bien dijo: “Bueno de todas formas íbamos a parar el show porque les quiero pedir que guarden los teléfonos por favor, por lo menos por cuatro minutos, disfruten con el corazón y el alma el espectáculo”.

“Gracias a todos los que están acá en las gradas, por estar aquí y por todo lo que tuvieron que hacer para estar aquí, el tráfico, el Covid, muchas gracias”, dijo en inglés. Y empezó a cantar “Don’t panic or orphans”.

4 PRESENTACIONES tiene programadas en el Foro Sol la agrupación inglesa, en el marco de su gira ; 3, 4, 6, y 7 de abril

65 MILasistentes al Foro Sol para ver a la banda británica, durante su primera presentación, este domingo.

CHRIS MARTIN

Cantante

“Lo siento por mi español, pero tenemos que decir que estamos muy agradecidos y felices por estar con ustedes”