Coco Levy suma más señalamientos de abuso en su contra

Tras haber sido denunciado formalmente por la actriz, Danna Ponce, ante la Fiscalía General por el presunto delito de abuso sexual y acoso, el productor Coco Levy, hijo de la conductora Talina Fernandez, ha sumado nuevos señalamientos en su contra.

A través de una entrevista que concedieron al programa "Venga la Alegría", dos mujeres más han señalado a Levy de haberlas agredido durante un castin, mismo modus operandi que Ponce habría relatado anteriormente.

La primera de las chicas decidió mantener su identidad en el anonimato; sin embargo reveló que habría sido atacada por el productor hace ocho años, cuando éste la cito para hablar de su futuro como actriz.

"Se sienta y me dice que qué sería capaz de hacer, yo llevaba unas fotos impresas y me las aventó, me dijo: 'esto no sirve, necesito ver algo más arriesgado'. Me sacó las fotos que una chava le había mandado desnuda y me dijo que necesitaba fotos algo así, cosas más arriesgadas y sonde puediera ver mi cuerpo", dijo.

La joven contó que a pesar de su negativa, Levy fue sumamente insistente y le aseguró que si no obtenía imágenes arriegadas no podría ayudarla a colocarse en ninguna producción pues los productores buscaban "actrices arriesgada y que no tiene miedo al contacto", agregó. Según explicó, Coco le dio una segunda cita, pero prefirió ya no asistir, incluso, comenta que varias compañeras del medio saben cómo es que se maneja Levy en el ámbito profesional, por lo que apoyan cien por ciento la denuncia de Danna: "Vi su respuesta al video de Danna y dije: qué cinismo!".

La segunda chica, la actriz , Regina Kaller, aseguró que vivió algo similar; a diferencia de las otras chicas ella vio a Levy varias ocasiones y reveló que ne cada una de esas citas, el productor la hizo sentir incómoda y hasta llegó a besarla sin su consenitmiento.

"Él me pone en la esquina, pegada a la pared y me da un beso justo aquí (señalando la comisura de los labios). Pasa otra vez y ahí me dice: ¿Regina tú crees que yo me quiero estar acostar contigo?, pues no, y ese es tu error"

Asimismo, afirmó que para ella el abuso más que físico fue psicológico pues lelgó a sentir que lo que vivió fue su culpa: "Mi proceso con Coco fue más de manipulación, de que hagas lo que hagas fue tu decisión estar ahí, fue tu decisión si te arrodilla y él se abre el pantalón o si llegas y lo saludas con un beso en la boca. Lo que físicament eno me haya hecho, emocional y mentalmente sí es un abuso", finalizó.



Ratifican denuncia contra el productor

La tarde de este miércoles, Danna Ponce, quien habría desvelado la cadena de abusos presuntamente cometidos por Coco Levy acudió a la Fiscalía para ratificar la denuncia que hizo y validar las pruebas que mostró en contra del productor.

A su salida del lugar, Ponce habló con los medios de comunicación y aunque reconoció que lamenta que la conductora Talina Fernández tenga vivir un momento tan desagradable, no se quedará callada y buscará la justicia.

La actriz, de 22 años, también reveló que vive con miedo de lo que Levy pueda hacer en su contra o en contra de su carrera; sin embargo sabe que la verdad está de su lado.

