Clarissa Molina: 3 looks en rosa de la conductora en la previa de su nuevo programa

Clarissa Molina estrenó el 7 de marzo nuevo programa. Con invitados de lujo y contenidos exclusivos, la presentadora se mostró más que feliz con este proyecto que la tiene al frente de la conducción. “Pase VIP” incluso fue muy aceptado por los espectadores quienes también están contentos con el formato.

Lee también: Raúl Sandoval se lanza contra "Ventaneando", denuncia malos tratos y burlas

Incluso Clarissa Molina se mostró muy contenta en los minutos previos al lanzamiento. "¡Estoy sumamente feliz de entrar a sus hogares esta noche para llevarlos a lo más personal de sus artistas favoritos durante sus giras a nivel mundial!", sostuvo desde sus redes sociales.

Ahora, una de las cosas con las que Clarissa Molina supo captar la atención desde el minuto 1 han sido sus looks. La presentadora sabe de tendencias y no ha quedado afuera del estilo “barbiecore” que sigue reinando en la industria de la moda. Hoy repasamos sus 3 mejores looks en este color durante la previa de “Pasa Vip”.

Lee también: Eduin Caz, de Grupo Firme, presume que ya tiene su propio avión privado

El look Dolce y Gabbana

Sin dudas, Clarissa Molina se robó todos los suspiros con este lookazo plagado de brillos. Con mini falda tornasol y micro top Dolce y Gabbana a tono, la conductora cosechó más de 73 mil likes. Completó su beaty look con un saco rosa y tacones de taco fino en negro. ¡Un verdadero acierto!.



De mangas largas

Otro de los looks en rosa más aplaudidos de Clarissa Molina fue el del vestido de mangas largas bajo el estilo del “Barbiecore”. Bien adherido al cuerpo y con botas de caña media en la gama de los arenas se llevó más de 25 mil corazones en su caja de Instagram.



Marzo sencillo

Una de las últimas elecciones de vestuarios de Clarissa Molina fue ampliamente destacada por sus seguidores. Con un look sencillo demostró que no se necesita mucho “brilli brilli” para verse elegante y sensual. En este caso combinó el rosa con el celeste y se volvió furor en las redes sociales.