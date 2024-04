Civil war sigue su paso devastador en la taquilla

Nueva York.— Civil war, la siniestra distopía estadounidense de Alex Garland, fue la película más taquillera en los cines de Estados Unidos y Canadá en su segunda semana de estreno, según estimaciones de los estudios del domingo.

La apuesta de A24 en año electoral, la película con mayor presupuesto del estudio independiente hasta el momento, recaudó 11.1 millones de dólares en ventas de entradas en 3 mil 929 salas el fin de semana.

La película de 50 millones de dólares, ambientada en un futuro cercano donde Texas y California se unen en rebelión contra un presidente fascista, ha recaudado 44.9 millones de dólares en dos semanas.

Lee también: “Civil war” derroca a “Godzilla x Kong” de la taquilla

Su provocativa premisa —y el marketing de A24, que incluía imágenes de ciudades estadounidenses que son devastadas por la guerra— ayudaron a mantener Civil war en la mente de los cinéfilos.

Pero fue un fin de semana dolorosamente lento en las salas de cines, del tipo que seguramente aumentará la preocupación por lo que hasta ahora ha sido un año malo para Hollywood en lo que se refiere a taquilla.

Civil war es protagonizada por Kirsten Dunst, Wagner Moura y Cailee Spaeny, quienes representan periodistas de primera línea en un futuro cercano cubriendo un devastador conflicto en Estados Unidos e intentando abrirse camino a Washington, D.C.

La historia, escrita por Garland, quien es l+-a mente tras Ex Machina y Annihilation.

Aunque es totalmente ficción, Civil war ha inspirado debates desde que salió el primer tráiler que se han extendido más allá de las reflexiones de los críticos de cine y las reseñas tradicionales.

Lee también: ¿Separatismo en EU? Película Civil War desata debate, de cara a presidenciales

En seguida, la venta estimada en cines de viernes a domingo en Estados Unidos y Canadá, según Comscore: 1. Civil war, 11.1 millones de dólares; 2. Abigail, 10.2 millones; 3. Godzilla x Kong: The new empire, 9.5 millones; 4. The ministry of ungentlemanly warfare, 9 millones; 5. Spy x Family Code: White, 4.9 millones; 6. Kung Fu Panda 4, 4.6 millones; 7. Ghostbusters: Frozen Empire, 4.4 millones; 8. Dune: part two”, 2,9 millones; 9. Monkey man, 2.2 millones; 10. The first omen, 1.7 millones.