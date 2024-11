En Santa Fe, Ciudad de México, casi 300 personas trabajan meticulosamente para dar vida a la estructura que albergará "Kurios: Gabinete de Curiosidades", el nuevo espectáculo de Cirque du Soleil. La gigantesca carpa comienza a elevarse con mástiles de 25 metros de altura, lonas que superan las 7 toneladas y un equipo comprometido que tiene solo siete días para tener todo listo.

Becky Williams, encargada de la instalación, comenta en entrevista sobre esta carpa: “Las condiciones aquí han sido realmente favorables para nosotros. Es el clima perfecto para levantar la carpa; no hace viento, no hace mucho frío ni mucho calor”. La elección de Santa Fe no fue casual: con un área lo suficientemente amplia y bien conectada, la Gran Carpa Soleil promete ofrecer un ambiente propicio para este tipo de show.

"Kurios": Un viaje a la imaginación

Desde el 7 de noviembre de 2024, el público mexicano podrá adentrarse en el universo de "Kurios", una experiencia que combina ciencia, fantasía y estética steampunk. La historia se centra en un excéntrico inventor conocido como "El Buscador", quien, entre tubos de bronce, engranajes y artefactos extraños, logra abrir un portal hacia una realidad paralela, inspirado en el estilo victoriano y la Revolución Industrial.

Estrenada en 2014 en Montreal, este espectáculo ha conquistado a más de cinco millones de personas en 35 ciudades del mundo. Sin embargo, para los artistas y el equipo de producción, cada audiencia es única.

“La audiencia mexicana es genial. Están muy comprometidos y responden mucho a lo que ven en el escenario”, afirma Williams mientras se realiza el montaje.

"Kurios: Gabinete de Curiosidades", el nuevo espectáculo de Cirque du Soleil. FOTO: OCESA/CESAR VICUÑA.

"Kurios" no es solo acrobacia, en el espectáculo aparecen personajes como Nico, el hombre acordeón, quien se dobla y estira con gran elasticidad . Las anguilas contorsionistas caminan retorciéndose sobre una mano mecánica gigante. Y los Kurios, una serie de robots, garantizan risas al público.

Cada movimiento está ejecutado con precisión, desde los malabares hasta las coreografías aéreas. Con una duración total de 100 minutos, el espectáculo incluye un intermedio de 25 minutos.

La temporada de "Kurios" en la Gran Carpa Santa Fe será breve, por lo que es recomendable asegurar los boletos lo antes posible. Las funciones están programadas de la siguiente manera:

Miércoles y jueves : 21:00 horas



: 21:00 horas Viernes y sábados : 17:00 y 21:00 horas



: 17:00 y 21:00 horas Domingos: 13:30 y 17:00 horas



Los precios de las entradas varían entre $1,878 y $4,800 pesos, disponibles en taquilla o a través de Ticketmaster.

Después de su paso por Ciudad de México, "Kurios" continuará su recorrido hacia Europa, pero su equipo ya vislumbra un futuro regreso. La recepción en México ha sido tan entusiasta que no descartan volver con nuevas sorpresas y espectáculos en el futuro.

"Cada lugar tiene su propia reacción, y aquí en México ha sido realmente increíble", concluye Becky Williams.

rad