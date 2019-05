Sonic retrasa su llegada a cines hasta febrero de 2020 tras críticas por el diseño del erizo

El director de "Sonic, la película", Jeff Fowler, ha anunciado el retraso del estreno del filme, que pasa del 8 de noviembre al 14 de febrero de 2020. Pese que no se ha revelado el motivo concreto del cambio de fecha, todo apunta a la polémica del diseño del protagonista como la principal causa de esta modificación.

Ha sido en Twitter donde Fowler ha anunciado el cambio de fecha de lanzamiento. "Tomando un poco más de tiempo para hacer a Sonic bien", escribió, compartiendo una imagen con la nueva fecha, el 14 de febrero del año que viene, día de San Valentín. Ya el primer tráiler de la cinta despertó la furia de los fans, que rechazaron de pleno el diseño del icónico erizo de Sega.



Taking a little more time to make Sonic just right.#novfxartistswereharmedinthemakingofthismovie pic.twitter.com/gxhu9lhU76

— Jeff Fowler (@fowltown) 24 de mayo de 2019