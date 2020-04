La deportación impulsada por Donald Trump para los migrantes mexicanos, será pretexto para una película en la cual un niño estadounidense, se dará cuenta la importancia de México.

Carla Hernández ("Señora Acero") interpretará a la mamá del infante a quien aún buscarán e Isaura Espinosa ("El tigre de Santa Julia") a la abuela.

"Regreso inesperado", título del largometraje, se rodará en locaciones de Zacatecas, de donde serían los personajes principales.

"Es como contar la historia de "La misma luna" (2007, con Adrián Alonso y Eugenio Derbez), pero al revés", indica Manuel Villaseñor, productor del filme.

"Inicia con una chica zacateca deprtada con Trump, cuando había estado en EU, con hijo, y llegan a la ciudad, pero el niño no sabe que es México, no habla español, no le gusta, pero con el tiempo se comienza a enamorar de las bellezas que hay", apunta.

Villaseñor ("My firts movie") contará con el apoyo del gobierno municipal y comenzaría la búsqueda de un niño preferencialmebte bilingue para el personaje.

"La idea era ya arrancar, pero con todo esto de la contingencia, ha tenido que posponerse, ahora hay que esperar cuando dan luz verded a las actividades", expresa.

Las que se pararon debido también al Covid 19 fueron las cintas "Tratado" y "Telephone", esta última con Rodrigo Murray ("El cumpleaños de la abuela" y "Amores perros").

"Esta última se cuenta a través de llamadas telefónicas, es un asesinato que se va narrando así y de cada persona te van mostrando su estilo de vida; ya estaba en un 40 por ciento cuando la detuvímos", comenta Villaseñor.

El entrevistado es uno de los firmantes de una carta que se le envió a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, en la cual se solicita no acabar con el Foprocine, fondo que apoya principalmente óperas primas, pero comenzar a distribuir los recursos, proporcionalmente, entre todas la entidades de acuerdo a su PIB.

rad