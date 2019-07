Quentin Tarantino + Uma Thurman = "Kill Bill Vol. 3"

El director estadounidense Quentin Tarantino aún tiene en mente el deseo de hacer realidad una tercera parte de "Kill Bill" (quizá una de sus películas más reconocidas) y regresar a aquella historia con Uma Thurman como protagonista.

IndieWire mencionó que Tarantino sigue considerando la posibilidad de dirigir "Kill Bill Vol. 3" como uno de sus proyectos a futuro y para serle fiel a la historia traería de vuelta a Thurman para interpretar su tan reconocido papel de “Black Mamba”.

En un podcast del programa Happy Say Confused de MTV, Tarantino mencionó: "Uma y yo hemos hablado de eso recientemente, francamente, para decirte la verdad yo he pensado un poco más a profundidad en ello. Estábamos hablando de eso literalmente la semana pasada".

El director cinematográfico no mencionó más al respecto, pero cabe decir que, de realizar el proyecto "Kill Bill Vol. 3", Tarantino confrontaría cara a cara la promesa de sólo dirigir diez películas durante toda su vida, ya que está por estrenarse "Once Upon a Time in Hollywood" y esta es su novena película, por ello dirigir la tercera parte de nueva cuenta sería enfrentarse al retiro a menos que Tarantino siga considerando las primeras dos partes como una sola producción, ya que por cuestiones ajenas a él y por decisiones del estudio, el film original tuvo que dividirse en dos entregas.

