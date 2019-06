Pixar anuncia una nueva película, titulada "Soul", que se estrenará en 2020

El estudio Pixar, una de las grandes referencias del cine de animación en la actualidad, anunció este martes que el 19 de junio de 2020 estrenará una nueva película titulada "Soul".

"¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen tu pasión, tus sueños y tus intereses? ¿Qué es lo que hace que tú seas... tú? En 2020, Pixar Animation Studios te llevará a un viaje de las calles de Nueva York a los terrenos cósmicos para descubrir las respuestas a las preguntas más importantes de la vida", aseguró este martes en un comunicado de prensa este estudio que forma parte de Disney.

"Soul" contará con la dirección de Pete Docter, uno de los pesos pesados de Pixar y que ganó dos Oscar gracias a las películas "Up" (2009) e "Inside Out" (2015).

One year from today, Pixar Animation Studios will take you on a journey from the streets of New York City to the cosmic realms to discover the answers to life's most important questions. Disney & Pixar's "Soul" arrives in theaters on June 19, 2020. pic.twitter.com/D3VP8Tw4RM

