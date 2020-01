"Parásitos" hace historia en los premios SAG 2020

Esta noche la película de Bong Joon-ho, "Parasite" ("Parásitos", en español), hizo historia en los Premios del Sindicato de Actores de 2020 (SAG, por sus siglas en inglés), al convertirse en la primera película en un idoma extranjero en llevarse a casa el máximo galardón.

Fue el mismo Sindicato de Actores el que dio cuenta de este suceso a través de su cuenta de Twitter y por el que aplaudieron todos los presentes, mientras uno de los actores se lanzó hacia el director para abrazarlo.



.@ParasiteMovie is the first foreign language film to take home the Actor® for this prestigious categor #sagawards pic.twitter.com/aR9hImVFNa

— SAG Awards(@SAGawards) January 20, 2020