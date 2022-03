Omar Chaparro y Mauricio Ochmann enfrentan críticas por tener trabajo

Omar Chaparro y Mauricio Ochmann están sorprendidos por críticas que los colocan como parte de un pequeño grupo único de actores que aparecen continuamente en producciones de cine y tv mexicanos.

"De pronto la gente dice: 'ay, otra película con ellos'. Es como si dijeran: 'ay, otra cirugía para el mismo actor' (risas). Esta es nuestra chamba, nos apasiona y géneros hay muchos”, comenta Ochmann.

Ambos presentaron hoy "¿Y cómo es él?", comedia producida por Eugenio Derbez y que llegará a cines nacionales el 7 de abril, y a salas estadounidenses el día 22 del próximo mes.

Lee también: Jada Pinkett Smith rompe el silencio tras bofetada de Will Smith a Chris Rock

En ella, Ochmann es un hombre que busca al amante de su mujer y se encuentra con que éste es un taxista con el cual entabla una relación de viaje forzado.

"Eran dos personajes deliciosos. Cuando me dijeron qué personaje haría, dije: 'es un mujeriego, lastimado, que no le importa nada', y entonces tengo un amigo con esa personalidad y lo volé conmigo, no le dije nada de la película y que lo estaba analizando, hay partes del personaje que absorbí de él", cuenta Chaparro.

Felicitan a Derbez

Mauricio Ochmann, ex pareja de Aislinn Derbez, y Omar Chaparro ya enviaron mensaje de felicitación a Eugenio Derbez por ser parte de "CODA", filme ganador del Oscar el domingo pasado.

Lee también: Chris Rock se beneficia de la bofetada que le dio Will Smith

"Espero le haya llegado la felicitación", indicó Ochmann a pregunta expresa.

"Un día antes le mandé un mensaje y le dije: 'amigo, ¿ ya estás listo para subirte al escenario?'. Yo sentía que podía ganar, era como una sensación. Y ya me respondió después del premio, pero no me gustaría decir nada, porque no le ha respondido a Mauricio", bromeó Chaparro.

mafa