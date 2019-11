Mujeres se apoderan del Festival Internacional de cine de Los Cabos

Este 2019 el Festival Internacional de cine de Los Cabos tendrá una fuerte presencia de directoras, productoras y actrices. El 43 por ciento de la programación será dirigido por mujeres, dijo Alejandra Paulin, una de las directoras del festival que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre en esta ciudad.

"Todos los años hemos buscado tener la mejor calidad y este año la mejor calidad proviene de las mujeres, tenemos en las diferentes secciones tanto de industria y programación grandes películas y proyectos de mujeres que vamos a presentar a través del Fondo Fílmico Gabriel Figueroa, y de los paneles que vamos a tener con cinefotógrafas como el de 'Miradas extraordinarias' que va a tener a cuatro maravillosas mujeres y va a ser un panel muy dinámico".

En este panel estará la tres veces ganadora de Mejor fotografía en Sundance, Ellen Kuras, reconocida por su trabajo en filmes como "Eterno resplandor de una mente sin recuerdos" (que será programada en su honor). Ellen recibirá este 2019 el Tributo a la excelencia en cinematografía y estará en el panel con Agnes Godard, Ashley Connor y María Secco.

La directora agregó que Yalitza Aparicio también será una de sus invitadas especiales, ya que es vocera de la iniciativa "Mujeres Fantásticas", que busca dar visibilidad a las mujeres dentro de la industria fílmica. Ella recibirá un reconocimiento durante la gala inaugural y tendrá una charla con Daniela Vega, actriz chilena protagonista de "Una mujer fantástica" . Ambas hablarán sobre la necesidad de hacer un cine más incluyente.

También lee: Yalitza luchará por los indígenas como nueva embajadora de la Unesco

En la gala de clausura del festival también habrá un reconocimiento a grandes cineastas mexicanas, como Tatiana Huezo, de quien se hará una retrospectiva de sus documentales "El lugar más pequeño" y "Tempestad".

"Nos emociona tenerla y mostrar un fragmento de su más reciente trabajo, "Noche de fuego", que formó parte de los proyectos apoyados de Cine en Desarrollo del Fondo Fílmico Gabriel Figueroa", dijo Alejandra.

En esta octava edición del festival, la selección Gabriel Figueroa tendrá 21 mujeres productoras, y participarán 8 directoras que como se señaló arriba, comprenden el 43 por ciento de la programación.

"No es algo que estamos metiendo a presión o a compromiso", aclaró Paulín.

También lee: La violencia contra las mujeres en cifras

Durante el encuentro también habrá una sección llamada HerStory (juego de la palabra History), comprendida por tres películas: "The Kingmaker" (documental sobre Imelda Marcos, exprimera dama de Filipinas); "Próxima", sobre una mujer astronauta y "Radioactive", basada en la vida de Marie Curie.

"Son películas que hablan de mujeres complejas, de personajes polemicos como Imelda o una mujer que tiene que combinar su trabajo como astronautas y la maternidad".



Robert De Niro, presentará "The Irishman"

En la inauguración del evento, Robert De Niro será de los invitados especiales, ya que acompañará la proyección de "The Irishman".

"Estamos felices de tenerlo justo en el evento de apertura", expresó Andrea.

"The Irishman" es una película de Martín Scorsese y será el estreno latinoamericano del filme. La proyección será en el Pabellón Cultural de la República de Cabo San Lucas el 13 de noviembre y tendrá una segunda proyección el 14 en Cinemex.



También lee: Scorsese, De Niro y Pacino reflexionan sobre paso del tiempo

World Highlights

Las películas del mundo que se estrenarán en el festival son: "Family Romance LLC" , de Werner Herzog; "La Vérité" , que es la primera incursión de Hirokszu Koreeda en el cine europeo; "About Endlessness" y "Weathering with you" de Makoto Shinkai, heredero de Hayao Miyazaki.

En esta sección también incluirán la ópera prima "Atlantics", de Mati Diop.

al