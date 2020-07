Marvel y Phineas & Ferb estarán en la Comic-Con virtual 2020

Disney ha anunciado que su plataforma, Disney+, estará presente en la Comic-Con 2020 de San Diego con tres paneles virtuales en los que presentará sus próximos títulos originales. Este año, este macro-evento, uno de los más importantes para la industria del entretenimiento, se celebrará en línea y tendrá por nombre [email protected].

Entre las novedades que Disney+ presentará, estarán las primeras imágenes de la docuserie antológica 'Marvel's 616; la primera serie de ficción de National Geographic para el servicio bajo demanda, 'The Right Stuff', y la película animada 'Phineas & Ferb The Movie: Candace Against the Universe'.

La [email protected] tendrá entre el 22 y el 26 de julio, las mismas fechas que la Comic-Con tradicional, cuyo formato este año se ha cancelado debido a la pandemia por el coronavirus.

El panel de 'Marvel's 616' está programado para el jueves 23 de julio. Se trata de una serie documental antológica que explora el impacto histórico, cultural y social que ha tenido y tiene el universo de Marvel Comics .

El sábado 25 de julio se presentará la mesa redonda de 'Phineas & Ferb: Candace Against the Universe', en la que habrá un avance exclusivo y se ahondará en los orígenes de uno de los títulos emblemáticos de Disney Channel, que estrena su segundo largometraje.

El 25 julio será cuando se muestre el panel de 'The Right Stuff', la primera producción de ficción de National Geographic para Disney+, creada por Appian Way y con Leonardo DiCaprio como productor.

