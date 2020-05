Mark Ruffalo propone a Marvel una película de Smart Hulk

Uno de los papeles más importantes de Mark Ruffalo en el cine es Hulk, la bestia más famosa de Marvel Studios. El actor alcanzó gran popularidad gracias a su interpretación, por lo que su compromiso con el personaje es tal que hasta se animó a sugerir ideas para una nueva película inspirada en el superhéroe.

En una reciente entrevista con Jimmy Fallon para su programa “The Tonight Show”, el intérprete de Bruce Banner confesó haberle propuesto a Marvel realizar una película sobre Smart Hulk, dado que la mezcla de personalidades entre el gigante y el científico continúa siendo de gran interés para sus seguidores.

“Eso debió haber sido una película. Es lo que estoy proponiendo, de hecho. Esa sección de tiempo. ¿Cómo se convirtió Banner en ‘Bulk’?”, dijo Mark Ruffalo.

Para el actor, esta idea implicaría unir detalles históricos entre las cintas “Avengers: Infinity War” y “Avengers: Endgame”, pues, como se recuerda, en esta última película, Bruce Banner encuentra la forma de mantenerse en un estado medio entre la bestia y el científico, creando así lo que los fans denominaron ‘Smart Hulk’.

Sin embargo, realizar una nueva película sobre Hulk no sería tan sencillo como parece. Como se recuerda, los derechos del personaje pertenecen a Universal Pictures y sus apariciones en las cintas de Marvel se llevaron a cabo gracias a una alianza entre ambas compañías.

Actualmente, Mark Ruffalo protagoniza la nueva serie de HBO “I Know This Much Is True”.

