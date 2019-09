Latinoamérica presente: México, Chile y Brasil compiten en San Sebastián

Películas de México, Chile y Brasil competirán en la Sección Oficial de la 67 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que comienza hoy en la ciudad balnearia vasca, además de una coproducción de época entre España y Argentina dirigida por Alejandro Amenábar.

"Mano de obra", del mexicano David Zonana; la brasileña "Pacificado", del director estadounidense Paxton Winters; y "Vendrá la muerte y tendrá tus ojos", una coproducción entre Chile, Argentina y Alemania del realizador chileno José Luis Torres Leiva, se enfrentarán por la codiciada Concha de Oro.

La película "La odisea de los giles" del director argentino Sebastián Borensztein, elegida para representar al país en la categoría Película Iberoamericana de los premios Goya, será una de las proyecciones especiales de la Sección Oficial.

Esta sección estará integrada por 17 películas de países tan lejanos como Francia, China, Irlanda, Kazajistán, Canadá y Reino Unido, entre las que se destacan el regreso del español Alejandro Amenábar al cine hablado en castellano con el filme "Mientras dure la guerra", un retrato sobre la guerra civil centrado en el escritor Miguel de Unamuno.

Este año competirán en la sección Horizontes Latinos producciones como la uruguaya "Así habló el cambista", de Federico Veiroj; la chilena "El príncipe", de Sebastián Muñoz; "Chicuarotes", del mexicano Gael García Bernal", "Temblores", del guatemalteco Jayro Bustamante, y "Monos", del colombiano Alejandro Landes.

El reconocido documentalista chileno Patricio Guzmán viajará al festival para inaugurar esa sección y presentar su último filme "La cordillera de los sueños", que ganó el premio L'Oeil d'Or al mejor documental en el Festival de Cine de Cannes.

El festival, que se inaugurará el viernes por la noche con la exhibición del filme "Blackbird" ("La decisión"), del director estadounidense Roger Michell, contará con la presencia de las actrices Juliette Binoche y Kristen Stewart y de los actores Javier Bardem y García Bernal, entre otros.

La actriz española Penélope Cruz, el actor estadounidense Donald Sutherland y el director griego Costa-Gavras también dirán presente para recibir el premio Donostia, que reconoce el aporte al mundo del cine de grandes figuras.

Entre los directores destacados que presentarán sus películas en distintas secciones del festival se destacan Ken Loach ("Sorry We Missed You"), Olivier Assayas ("Wasp Network"), Hirokazu Koreeda ("La verité") y Darren Aronofsky ("Pacificado"), además del colombiano Ciro Guerra y los argentinos Andrés di Tella y Juan Solanas.

El evento cinematográfico, cuyo jurado oficial estará presidido por el irlandés Neil Jordan, se celebrará hasta el 28 de septiembre.

