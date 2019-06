Lanzan las primeras críticas de "Toy Story 4"

Pixar inicia la cuenta regresiva para el estreno de "Toy Story 4", que llegará a los cines el próximo 21 de julio. Algunos afortunados ya han podido disfrutar de las nuevas aventuras de Buzz y Woody y parece que, una vez más, la emblemática saga cumple con creces las expectativas aportando además muchas gratas sorpresas.

Tom Hanks, voz de Woody en su versión anglosajona, ya reveló que "el final de Toy Story 4 es muy emotivo y un momento para la historia". Los periodistas que han accedido a la proyección para la prensa han mostrado sus impresiones, libres de spoilers, consideran que es un buen final a una historia tan mítica de Pixar. Y otra consideración común es valorar como "genial" al personaje de Duke Caboom (Keanu Reeves).

Tessa Smith, del programa The Geekly Show, era de las que no veía con buenos ojos una secuela más para Toy Story: "Muchos han dicho que no necesitamos "Toy Story 4" (yo incluida), pero confía en mí si te digo que NECESITÁBAMOS esta historia. He llorado más que nunca con una película de Toy Story. ¡Debes verla!".

El crítico Zack Pope se ha mostrado en la línea de su compañera, describiendo la película como "necesaria" y alabando a los nuevos juguetes: "Los nuevos juguetes son increíbles y cada uno tiene varios momentos que son lo mejor del filme".

Griffin Schiller, de The Playlist, se deshace en elogios a esta secuela, y sobre todo al motociclista personaje de Keanu Reeves: "Es simplemente encantadora. Una narrativa con el ritmo adecuada que recuerda a las sensaciones de las dos películas originales, que forman una de las mejores franquicias cómicas. Transmite un mensaje maduro, dirigido a quienes han crecido con ellos. ¡Duke Caboom rules! ¡Más Keanu, por favor!".

Mark Daniell, periodista de The Toronto Sun, opina que "lleva al público por multitud de placenteros caminos emocionales. Te reirás, pensarás sobre tu propia vida... Tal vez incluso dejes escapar una lagrimita. Fue la duración -y final- perfectos para una franquicia de casi 25 años. Duke Caboom merece su propio spin off".

Dirigida por Josh Coooley, producida por Jonas Rivera y Mark Nielsen ('Del revés'), y con guión de Stephany Folsom y Andrew Stanton, "Toy Story 4" llegará a los cines el próximo 21 de junio.



