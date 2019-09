"Joker" es la película que Marvel no puede hacer: Todd Phillips

La flamante ganadora del León de Oro durante el pasado Festival de Cine de Venecia, Joker, se aleja de las ideas y el tono de las películas inspiradas en personajes de cómics. Lo hace, según afirma su director Todd Phillips, para diferenciarse, la única forma de abrirse hueco y encontrar su voz en un mercado saturado. "No puedes derrotar a Marvel, tienes que hacer algo que ellos no puedan", asegura.

En una entrevista con The New York Times, el director explicó la decisión que les llevó a usar ese enfoque para la película protagonizada por Joaquin Phoenix. "No puedes derrotar a Marvel, es un bahamut gigante", explicó. "Vamos a hacer algo que ellos no puedan hacer".

Eso explica el bajo perfil de la cinta sobre el Payaso Príncipe del Crimen, que poco tiene que ver con los blockbusters de la macrofranquicia de la Casa de las Ideas. Frente a las múltiples conexiones que trazan las distintas películas del Universo Marvel, Joker, al igual que las nuevas producciones de DC, no tiene que prestar atención a otros filmes.

"Es otra interpretación más, como lo que harías con Hamlet", explicó el director. Algo que encaja con la idea de que el Joker de Joaquin Phoenix no vaya a cruzarse con el Batman de Robert Pattinson, algo que ya confirmó el propio Phillips.

"Curiosamente, en Estados Unidos los cómics son nuestro Shakespeare, y puedes hacer muchas versiones de Hamlet", declaró el director a Variety, haciendo referencia a futuras apariciones del personaje. "Habrá muchos más Joker en el futuro, estoy seguro", sentenció.

La película de Todd Phillips quiere reinventar al clásico personaje de DC, así como al propio género de superhéroes. Hay, eso sí, quienes acusan a Joker de simpatizar en exceso con el personaje y sus tendencias homicidas, alegando que podría incitar a la locura colectiva.

Joker llegará a los cines el próximo 4 de octubre.

nrv