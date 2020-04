Julián Gil: Interpretar a Jesús, el reto más importante y complicado

Aunque por su cabeza sí paso ese rumor, el actor argentino Julián Gil no se dejó intimidar por la leyenda urbana que dice que los actores que interpretan a Jesús, no volverán a tener un personaje destacado e incluso pueden despedirse de su carrera; y decidió aceptar el papel del Hijo de Dios en la película "Jesús de Nazareth".

“Sí me dio un poco de pánico, no quiero mentir, porque por ejempo Robert Powell no volvió a ser el mismo, no pudo hacer nada con su carrera e inclusive ha sido el Jesucristo con la imagen más fuerte; Jim Caviezel tuvo que pasar muchos procesos durante la película que hoy usa como testimonio de fe; también hay actores que no les ha pasado nada, pero sí algo pasa”, dijo Gil.

La estrella de melodramas como "La que no podía amar", compartió que después de terminar la filmación de "Jesús de Nazareth", entró a un viacrucis personal del cual todo mundo se enteró, su separación de Marjorie de Sousa y su pleito por la custodia de su hijo Matías.

“Cuando estaba pasando por este viacrucis, que todavía sigo pasando, sentí que pudo haber venido algo por ahí, porque en mi carrera todo ha ido bien y no he parado de trabajar, me falta tiempo para poder hacer cosas. Después de esto estuve haciendo teatro, cine, tuvo segunda temporada Por amar sin ley; la verdad es que e cuestión laborar me ha ido muy bien”.

Es por eso que no se arrepiente de haber aceptado este proyecto, en el cual compartió créditos con Lincoln Palomeque, Eugenio Siller, Gaby Espino, Pedro Moreno, Mayrin Villanueva, Marlene Favela, Sergio Goyri, Mario Cimarro y Fernando Allende.

“Puedo decir que para mí hubo un antes y un después de haberlo interpretado, me cambio la vida porque siempre supe la gran responsabilidad que tenía al darle vida. Ha sido el reto más grande, más importante y complicado de mi carrera, peor el hecho de que yo sabía que iba a dejar un legado, que era un personaje del cual me iba a sentir orgulloso de por vida, eso me motivó mucho”.

Más allá de tener sucesos espirituales o ser testigo de cosas inexplicables durante el rodaje de la película, Julián asegura que lo más lindo que le dejo este proyecto fue que pudo conocer un poco más a Jesús, porque tuvo que prepararse durante un año con investigación y si bien el creció en el seno de una familia católica, no había adquirido el conocimiento sobre el Hijo de Dios que tiene ahora.

“En la investigación del personaje, en su preparación, en haber leído mucho, investigado acerca de la vida de él, ver documentales; pues tuve la oportunidad de hoy en día tener una comunión mucho más cercana con él y muy linda”.

Como todo actor, Julián Gil se sometió a las demandas que la historia de Jesús le exigían y por eso recuerda que la secuencia que más trabajo le costó fue el Via Crucis, que les llevó tres días filmar.

“Fue muy duro, porque en el caso de la cruz fue una muy pesada, si mal no recuerdo eran aproximadamente 350 kilos, fueron muchas escenas y para mí fue bien fuerte, no sólo por la cuestión física sino sentir de alguna manera, que no se aproxima; todos los sacrificios que él hizo por nosotros”.

El recuperarse de esta secuencia le tomó un poco de trabajo, porque más que el cansancio físico estaba el emocional y el espiritual, según sus palabras.

“A la distancia lo veo como el proyecto más lindo de mi carrera, en el cual me comprometí mucho más. Ahora que lo veo de afuera, de verdad se nota que hubo una preparación, que me comprometí con el personaje, que estaba consciente de la gran responsabilidad que tenía y eso para mí es como una bendición, porque a veces una agarra personajes que lo dejan en su zona de confort”.

Si bien "Jesús de Nazareth" se estrenó hace dos años, Julián explica que los productores tenían la visión de que fuera una película que año con año se transmitiera en Semana Santa en muchos países, pero al parecer tendrá un segundo aire en televisión.

“Justo el martes me habló el productor (José Manuel Brandariz) para decirme que esta semana, durante varios días va a estar estrenándose en países donde lo no hizo la primera vez, serán 23 países entre ellos Brasil, Panamá, Colombia y Perú, eso me pone muy contento porque en 60 años es la primer película sobre la vida de Jesús que se hace en español. Sí hay muchas con esta temática, pero desde 1968 no se hacía con actores de habla hispana y sobre todo con actores conocidos como el elenco que tenemos”.



