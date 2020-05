Alejandro González Iñárritu pide reconsiderar el retiro de apoyo al cine mexicano por parte del gobierno federal, pues durante esta pandemia junto con la música y la literatura, ha sido la dieta de millones de personas.

Ayer el Instituto Mexicano de Cinematografía reiteró que, como todas las instituciones, deberán reconfigurar su presupuesto para que una parte se vaya a la lucha con los efectos provocados por el Covid-19.

A través de un comunicado el Imcine (por sus siglas), señala que la configuración estaría abocada al aspecto operativo, asegurando que no se tocarían los apoyos, estímulos y donativos que otorga.

También lee: González Iñárritu, en estreno de "Amores Perros", recibió sabio consejo de Bertolucci

"Sin duda hay muchas necesidade prioritarias como la comida y las medicinas, pero no tengo la menor duda, también, de que la dieta de esta pandemia de millones y millones de personas ha sido el cine, la música y la literatura, que hariamos durante estos días de encierro sin música, sin literatura, sin música, ¡nos dariamos un tiro!, eso es lo que nos mantiene vivos.

"Entiendo la necesidad de las cosa físicas, pero me parece que el cine es una dieta tan vital como la comida que nos mantiene vivos, al menos para mi, yo no me concibo sin eso. Todos estamos encerrados tragando cine y es un momento en que hay que considerar qué dejamos de apoyar", apunta.

Agrega que es una tristeza, ahora que México está viviendo un momento cinematográfico importante.

"Aparte es una industia que genera mucho dinero, muchos empleos. Siento que el cine no va a acabar, quiero pensar que si hay habitos que están cambiando todo los días, pero la dieta de televisión no es la misma del cine, el cine es poesía, es otra cosa; la conversación cultural se lleva a cabo en un cine", subraya.

También lee: Versión restaurada de "Amores Perros" se proyectará en el Zócalo en diciembre

González Iñarritu se encuentra por ahora obedeciendo también los lineamientos sanitarios, pero ya extraña recibir abrazos.

A fin de año esperaría reestreno de una versión restaurada de "Amores perros", en cines.

"Es un tiempo difícil el que vivimos y espero que esto pueda terminar pronto. Que el regreso nos permita la interacción, los abrazos, los afectos,¡ya me urge ser abrazado, la verdad. Espero que haya un regreso con furia y rabia a los cines y que se arriegue (la gente) obviamente cuando sea debido y que los dioses de cine puedan limpiar para volver al cine y que no nos rija el miedo, no sé cuándo vaya a pasar, pero ojalá sea pronto".

al