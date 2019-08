Guillermo del Toro y el mundo del cine despiden a Peter Fonda

Varias décadas después, cinéfilos de todo el mundo desempolvaron la icónica imagen del joven rubio con lentes semioscuros y chaqueta de cuero sobre una moto para recordar a Peter Fonda, un rebelde que retrató la sociedad estadounidense de finales de los 60 y los años 70 del siglo pasado.

Su muerte, este viernes a los 79 años, revivió para muchos las escenas de la película "Easy Rider", traducida al español en algunos países como "Busco mi destino", una producción en la que compartió honores con Dennis Hopper y Jack Nicholson y que dio a conocer a este integrante de la talentosa familia Fonda.

Hijo del reconocido actor Henry Fonda y hermano de la no menos famosa Jane Fonda, Peter Fonda cautivó a los amantes del cine con su papel en esta cinta -de la que fue productor y coguionista-, por la que además fue nominado a un Oscar al Mejor Guión Original.

"Actor, director, hombre amadísimo. Alma gentil, generosa, sabia", escribió sobre él en su cuenta de Twitter el destacado cineasta Guillermo del Toro.

En su mensaje, recomendó buscar "Easy Rider" (1969), pero también "The Hired Hand" (1971).



Peter Fonda- actor, director, dearest man. Gentle, generous, wise soul. Seek Easy Rider, yes- but also seek The Hired Hand. He helped changed Cinema, but he also lived a life full of love and made this world better. pic.twitter.com/stAbjcm1wd

— Guillermo del Toro (@RealGDT) August 17, 2019