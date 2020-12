Gal Gadot invita a la gente a ir al cine a ver "Wonder Woman 1984"

"Wonder Woman 1984" llegará a los cines de Estados Unidos el día 25 de diciembre, además de lanzarse en streaming en HBO Max. Aunque algunos podrán disfrutar de la película en casa, Gal Gadot ha animado a ver el filme en pantalla grande, eso sí, siempre y cuando la pandemia de coronavirus lo permita.

"Hola chicos, estoy muy emocionada de que la película finalmente salga, y de poder compartir su bonito mensaje con ustedes, con el mundo, durante estos tiempos locos, eso significa mucho para mí. He estado esperando compartir esta película con ustedes durante mucho tiempo", dijo a través de un video en Instagram.

"Sé que los cines están haciendo todo lo posible para que estén seguros y para ofrecer la experiencia cinematográfica completa. Por lo tanto, si tienen un cine seguro cerca, las entradas ya están disponibles. Así que, por favor, ve a comprar tus entradas, mira esta película, ve Wonder Woman 1984 y disfruta de una noche de cine especial. Estoy ansiosa por escuchar sus opiniones", agregó.

La directora de la película, Patty Jenkins, lanzó anteriormente un comunicado revelando la fecha de estreno. "Ha llegado el momento. En algún momento tienes que compartir el amor y la alegría que tienes para dar sobre todo lo demás", apuntó. "Nos encanta nuestra película como queremos a nuestros fans, por lo que realmente esperamos que nuestra película les traiga un poco de alegría y un respiro a todos ustedes en esta época navideña. Vayan a verla al cine, donde es seguro hacerlo. También está disponible en la seguridad de su hogar en HBO Max", anunció.

Excited to announce that #WW84 will be the first film on HBO Max available in 4K Ultra HD, HDR 10, Dolby Vision AND Dolby Atmos! Can’t wait. IN THEATERS on Dec. 25th and exclusively streaming in the US on @hbomax. PLEASE find the biggest and highest quality screen you can!! pic.twitter.com/wNREvcTUjB

— Patty Jenkins (@PattyJenks) December 1, 2020