En los Critics' Choice Awards apapachan a Tarantino y Netflix

Mejor Película, Guión, Actor de reparto y Diseño de producción fueron los premios que le otorgaron los críticos de cine y televisón a la cinta "Había una vez... En Hollywood" de Quentin Tarantino en los Critics' Choice Awards.

El director, quien no contó esta noche con la presencia de sus actores estelares, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y Margot Robbie, subió al escenario del evento que se llevó acabo en el Barker Hangar de Santa Monica, California para agradecer a todos por reconocer su trabajo en la cinta que retrata los 60 donde en la meca del cine empieza a cambiar y el actor Rick Dalton (DiCaprio) trata de adaptarse a los nuevos tiempos. Junto a su doble (Pitt), ambos experimentan problemas para modificar sus hábitos. Al mismo tiempo, nace una relación entre Rick y la actriz Sharon Tate, que fue víctima de la familia Manson en la matanza de 1969.

"Me gustaría decir algo: gracias a Harvey Keitel, sin él yo no estaría aquí. Él fue quien leyó mi primer guion y le dio a un chico la oportunidad de estar ahora aquí", expresó Tarantino

En la categoría de Mejor Director hubo un empate, el primero fue para Sam Mendes por "1917" y el segundo es Bong Joon Ho por "Parásitos". Mendes no pudo asistir, pero el coreano subió al escenario, habló en su idioma y dijo estar orgulloso de haber ganado y aunque no lo esperó agradeció a su equipo y también dijo estar orgulloso de estar dentro de la lista con directores de la talla de Martin Scorsese y Quentin Tarantino.

La 25 entrega a lo mejor del cine mundial y televisión también reconoció el trabajo de Netflix con producciones como la mini serie "When they see us", la cual se llevó los galardones a Mejor actor, Jharrel Jerome y Mejor serie corta. Otros de los trabajos de la plataforma streaming fue para "El Irlandés" en donde el maravilloso elenco conformado por Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci brillaron por su trabajo.



Robert De Niro y Al Pacino. Foto: Reuters

El Mejor actor sin duda fue para Joaquin Phoenix, debido a su caracterización del malvado enemigo de Batman, "Joker". El actor de origen puertorriqueño tuvo agradecimeintos para su familia y para el director Todd Phillips.

"Necesito agradecer a mi mamá. Ella siempre ha sido mi gran inspiración incluso cuando era difícil mantenerme de pie tu siempre apostó por mí. Siempre ha creído en mí con un profundo apoyo.

"Scott Silver y Todd Phillips ustedes hicieron trampa, tomaron un personaje de comic y lo usaron para hablar sobre el trauma, la violencia, la soledad y la salud mentar. Ustedes invitaron a la audiencia a ver cómo se siente cuando eres uno de los olvidados", comentó el histrión.



Joaquin Phoenix. Foto: Reuters

La reina de la noche fue Renée Zellweger, quien hizo un gran trabajo en la cinta "Judy", quien recreeó a Garland perfectamente. Zellweger reconoció a sus otras compañeras que disputaban la misma categoría como Awkwafina, Cynthia Erivo, Scarlett Johansson, Lupita Nyong’o, Saoirse Ronan y Charlize Theron.



Renee Zellweger. Foto: AP

La mejor actriz de reparto fue Laura Dern, quien ganara hace una semana en la misma categoría, pero en los Globos de Oro, por la película "Historia de un matrimonio".

"(Gracias por) este personaje con este increíble reparto con extraordinarios actores como Adam y Scarlett. Quiero hablar directamente en esta muy interesante temporada de películas y televisión en la que celebramos este mundo sorprendente que todos estamos haciendo, tengo el privilegio de estar en compañía de extraordinarias actrices. Sólo quiero decir gracias por lo maravilloso de su arte: Jennifer, Margot, Zhao, me hubiera gustado que hubiese sido mi abuela", comentó.

En esta ocasión, la ceremonia no estuvo llena de mensajes sobre el medio ambiente, a pesar de que se sirvió un menú totalmente vegetariano, para dar un llamado a la sustentabilidad del planeta. Tampoco hubo discursos políticos ni sobre el conflicto que hay entre Estados Unidos e Irán.

La película "Parásitos" que ganó como la Mejor cinta de habla no inglesa y con esto se alzó con dos premios.

Como mejor actriz y actor de reparto en comedia los ganadores fueron Alex Borstein y Andrew Scott, respectivamente, por "The Marvelous Mrs. Maisel".

La Mejor Película de Acción se la llevó fue "Avengers:Endgame", pero nadie subió por el galardón, así que Kate Beckinsale, quien fue la encargada de entregar el premio se lo llevó no sin antes decir "Bien, son muchas personas, así que es mejor que me lo lleve". Este sería una de los primeros premios en la temporada que la cinta de Marvel-Disney se lleva.

"El Camino: A Breking Bad Movie" fue escogida por los críticos como la mejor película para la televisión. Pero también hubo algo diferente dentro de los premios ya que en la noche unieron a la mejor actriz y actor de serie de drama y se lo llevaron Jean Smart por "Watchmen" y Billy Crudup por "The Morning Show".

"Toy Story 4" fue la ganadora para la Mejor cinta animada venciendo a "Abominable", "Frozen II", "How to Train Your Dragon: The Hidden World", "I Lost My Body" y

"Missing Link".

Jeremy strong fue considerado por los estudiosos en cine y televisión como el Mejor actor de serie por "Succession". La mejor actriz en serie fue para Regina King por "Watchmen", quien no pudo asistir a la premiación.

Eddie Murphy fue el hombre de la noche al ser reconocido por sus compañeros y los críticos por su destacable trabajo en el cine, como comediante. El actor aseguró que ya cumplirá 40 años trabajando y que es un privilegio hacer que la gente se ría, ya que lo hace sentirse especial. Recordó todos sus papeles hasta el del Burro de la cinta animada "Sherk".



Eddie Murphy. Foto: AP

La ganadora a la mejor serie corta fue "When they see us", el galardón fue recibido por los actores y directores de dicha cinta que se puede ver en Netflix. Dicha mini serie expone las profundas grietas que presenta el sistema judicial estadounidense, a partir de un caso infame en Central Park.

Y nuevamente Netflix se llevó otro galardón, ahora en la categoría Mejor película de comedia por "Dolemite Is My Name", donde Eddie Murphy es el productor y actor.

Phoebe Mary Waller-Bridge fue considerada por los críticos como la mejor actriz en comedia por su actuación en "Fleabag".

El mejor Talk show para los críticos y en donde hubo un empate, fuer para "The Late late show with James Corden" y el otro reconocido fue para "Late Night with Seth Meyers".

La mejor serie drama fue para "Successión" de HBO, casa productora que también se ha colocado como una de las favoritas del público y por supuesto de los críticos.

A continuación la lista completa de nominaciones:



Mejor Película

"1917"

"Ford v Ferrari"

"The Irishman"

"Jojo Rabbit"

"Joker"

"Little Women"

"Marriage Story"

"Once Upon a Time…in Hollywood" (Ganador)

"Parasite"

"Uncut Gems"



Mejor Actor

Antonio Banderas – Dolor y gloria

Robert De Niro – The Irishman

Leonardo DiCaprio – Once Upon a Time… in Hollywood

Adam Driver – Marriage Story

Eddie Murphy – Dolemite Is My Name

Joaquin Phoenix – Joker (Ganador)

Adam Sandler – Uncut Gems



Mejor Actriz

Awkwafina – The Farewell

Cynthia Erivo – Harriet

Scarlett Johansson – Marriage Story

Lupita Nyong’o – Us

Saoirse Ronan – Little Women

Charlize Theron – Bombshell

Renée Zellweger – Judy (Ganadora)



Mejor Actor de Reparto

Willem Dafoe – The Lighthouse

Tom Hanks – A Beautiful Day in the Neighborhood

Anthony Hopkins – The Two Popes

Al Pacino – The Irishman

Joe Pesci – The Irishman

Brad Pitt – Once Upon a Time… in Hollywood (Ganador)



Mejor Actriz de Reparto

Laura Dern – Marriage Story (Ganadora)

Scarlett Johansson – Jojo Rabbit

Jennifer Lopez – Hustlers

Florence Pugh – Little Women

Margot Robbie – Bombshell

Zhao Shuzhen – The Farewell



Mejor Director

Noah Baumbach – Marriage Story

Greta Gerwig – Little Women

Bong Joon Ho – Parasite (Ganador)

Sam Mendes – 1917 (Ganador)

Josh Safdie and Benny Safdie – Uncut Gems

Martin Scorsese – The Irishman

Quentin Tarantino – Once Upon a Time… in Hollywood



Mejor Guión Original

Noah Baumbach – Marriage Story

Rian Johnson – Knives Out

Bong Joon Ho and Han Jin Won – Parasite

Quentin Tarantino – Once Upon a Time… in Hollywood (Ganador)

Lulu Wang – The Farewell



Mejor Historia Adaptada

Greta Gerwig – Little Women (Ganadora)

Noah Harpster and Micah Fitzerman-Blue – A Beautiful Day in the Neighborhood

Anthony McCarten – The Two Popes

Todd Phillips & Scott Silver – Joker

Taika Waititi – Jojo Rabbit

Steven Zaillian – The Irishman



Mejor Cinematografía

Jarin Blaschke – The Lighthouse

Roger Deakins – 1917 (Ganador)

Phedon Papamichael – Ford v Ferrari

Rodrigo Prieto – The Irishman

Robert Richardson – Once Upon a Time…in Hollywood

Lawrence Sher – Joker



Mejor Diseño de Producción

Mark Friedberg, Kris Moran – Joker

Dennis Gassner, Lee Sandales – 1917

Jess Gonchor, Claire Kaufman – Little Women

Lee Ha Jun – Parasite

Barbara Ling, Nancy Haigh – Once Upon a Time… in Hollywood (Ganadora)

Bob Shaw, Regina Graves – The Irishman

Donal Woods, Gina Cromwell – Downton Abbey



Mejor Edición

Ronald Bronstein, Benny Safdie – Uncut Gems

Andrew Buckland, Michael McCusker – Ford v Ferrari

Yang Jinmo – Parasite

Fred Raskin – Once Upon a Time… in Hollywood

Thelma Schoonmaker – The Irishman

Lee Smith – 1917 (Ganador)

Mejor Diseño de Vestuario

Ruth E. Carter – Dolemite Is My Name (Ganador)

Julian Day – Rocketman

Jacqueline Durran – Little Women

Arianne Phillips – Once Upon a Time… in Hollywood

Sandy Powell, Christopher Peterson – The Irishman

Anna Robbins – Downton Abbey



Mejor Maquillaje

Bombshell

Dolemite Is My Name

The Irishman

Joker

Judy

Once Upon a Time… in Hollywood

Rocketman

Mejores Efectos Visuales

1917

Ad Astra

The Aeronauts

Avengers: Endgame (Ganador)

Ford v Ferrari

The Irishman

The Lion King



Mejor Película Animada

Abominable

Frozen II

How to Train Your Dragon: The Hidden World

I Lost My Body

Missing Link

Toy Story 4 (Ganadora)

Mejor Película de Acción

1917

Avengers: Endgame (Ganador)

Ford v Ferrari

John Wick: Chapter 3 – Parabellum

Spider-Man: Lejos de casa



Mejor Comedia

"Booksmart"

"Dolemite Is My Name" (Ganador)

"The Farewell"

"Jojo Rabbit"

"Knives Out"

Mejor Película de Ciencia Ficción o Terror

Ad Astra

Avengers: Endgame

Midsommar

Us (Ganador)



Mejor Película Extranjera

Atlantics

Les Misérables

Dolor y gloria

Parasite (Ganador)

Portrait of a Lady on Fire