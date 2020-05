La producción de “Avatar 2″ la esperada secuela de James Cameron regresará a Nueva Zelanda, anunció el productor Jon Landau en su cuenta de Instagram.

“Nuestros sets de #Avatar están listos, y no podríamos estar más emocionados de regresar a Nueva Zelanda la próxima semana”, dijo Landau.

Esto probablemente significa que "Avatar 2" será la primera película grande de Hollywood en comenzar a filmarse nuevamente después de la cuarentena impuesta debido a la pandemia del Covid-19.

Cabe destacar que en Nueva Zelanda la pandemia Covid-19 ha sido bien controlada. La primera ministra Jacinda Ardern recibió elogios en todo el mundo por su rápida respuesta al coronavirus, que incluyó un bloqueo agresivo, una prohibición de viajar, pruebas generalizadas y rastreo de contactos.

Laudau también reveló una nueva imagen de dos nuevos barcos futuristas que serán parte de la película: “El Matador, “un buque de comando de avance de alta velocidad” (abajo) y El Picador, un bote a reacción (arriba)”, escribió el productor en su cuenta de Instagram.

Esta no es la primera vez que la producción de “Avatar” comparte imágenes de la película.

El pasado 6 de mayo, en la cuenta oficial en Twitter de la franquicia se compartieron varias fotos de la filmación. “Desde el set de la secuela: James Cameron dirigiendo a los actores antes de que se sumerjan bajo el agua para capturar el movimiento.

La suspensión de los rodajes debido a la pandemia de coronavirus sembró dudas en torno al futuro de “Avatar 2”, cuyo estreno está previsto para el 17 de diciembre de 2021.

