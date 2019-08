Celso Piña llegó al cine por la película "Cumbia callera"

Porque no le gustaba el uso del playback, Celso Piña batallaba para aceptar las invitaciones que le hacían para participar en cine.

Pero en 2006 el realizador René Villarreal lo convenció para aparecer en su ópera prima, "Cumbia Callera", y además tocar el tema central.

En la cinta que ganó en el festival de Moscú y estuvo en la sección oficial del de Morelia, el músico aceptó estar en la escena final con los protagonistas.

“Fue difícil tenerlo, no era un hombre muy afecto y dado al cine, estaba en su rollo. El obstáculo era que en cine es indispensable el playback y bueno, en la película se nota que no lo hace muy bien (risas); él no era un músico de escuela, sino formado en la práctica, pero al final acabé por convencerlo”, narra Villarreal.

Existen escenas de Celso caracterizado como jardinero para que fuera final alternativo, pero salieron en la edición.

"Cumbia callera" abordaba la historia de amor de dos jóvenes regiomontanos sin diálogos de por medio, contando todo a través de la música.

La cinta puede ser vista en la pantalla chica en la tv estadounidense y rusa, en México no ha encontrado ventana tras un lanzamiento pequeño hace más de una década.

