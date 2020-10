"Canas blancas en todos ya", dice González Iñarritu al ver a actores de "Amores Perros"

Morelia.- "Canas blancas en todos ya" exclamó Alejandro González Iñarritu al ver en su pantalla de computadora a varios de quienes colaboraron con él en el rodaje de Amores perros, que cumple 20 años de existencia.

El ganador del Oscar por "Birdman" y "El renacido" sostuvo esta tarde un encuentro virtual con la voz de Gael García Bernal, quien por estar filmando un proyecto no podía abrir su cámara, así como los actores Vanessa Bauche, Adriana Barraza, Gustavo Sánchez Parra y Jorge Salinas; los productores Martha Sosa, Francisco González Compeán, Mónica Lozano y Alejandro Soberón; el especialista en sonido Martín Hernández y el compositor Gustavo Santaolalla.

Todos estaban reunidos para festejar el relanzamiento de la cinta en cines a partir del próximo 5 de noviembre, en cerca de 50 ciudades y por dos únicas semanas, pero en versión restaurada.

Esta noche fue la responsable de inaugurar la 18 edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, el cual tendrá carácter híbrido, con funciones presenciales y gratuitamente a través de Klic.

"Es un orgullo que esta película sea la que inaugure la edición del festival en medio de una pandemia mundial, en donde se recibieron 700 películas de México, o sea, (es) la fuerza de lo que tienen que decir los jóvenes mexicanos", comentó González Iñarritu.

Lee más: Estrenarán en octubre la versión restaurada de "Amores Perros"

"El valor para llevarlo a cabo, no claudicar, en medio de estas circunstancias, de poco apoyo del gobierno, de la reducción de esos apoyos, se necesita mucho valor, fuerza y fe en la cultura y en la juventud que necesita este país para tener siempre esos espacios", agregó.

El encuentro fue pretexto para que todos contaran anécdotas del rodaje.

"Un día de repente descuelgo el teléfono cuando estaba estudiando en Londres y escucho a Alejandro decir que me va a mandar un guión y yo inventándome una dirección porque nunca nadie me había enviado algo y nunca había leído un guión de largo en mi vida", recordó Gael.

"Cuando me invitaron yo estaba tan colmado de cosas que dije que le llamaran por telefóno y dijeran que no podía estar en la película, yo no había visto nada, no lo conocía a él como director y en la noche me despierto de la nada, vi y dije, si, mejor diganle que si", señaló por su parte Santaolalla.

Guillermo Arriaga, escritor de la obra, no estuvo presente, pero fue recordado por González Iñarritu y parte de los presentes como el histrión Jorge Salinas, quien reveló que para la escena del secuestro, pidió permanecer amarrado.

"Después de 15, 20 tomas, yo dije que no servía para eso porque no lograba entender y Alejandro me decía que iba bien, pero que buscara por otro lado; para la escena de estar amarrado pedí quedar así en el corte a comer y así sentir la angustia de no poder ir al baño, me dolían los hombros", rememoró.

Sánchez Parra recordó que en su primer día de rodaje se le pidió manejar una camioneta y, como no sabía, una persona se agachó en el freno para darle velocidad, mientras que integrantes del crew la empujaban por detrás.

"Ese día llegué a llorar, me bulearon mucho", contó el histrión, quien además le tenía fobia a los perros y, aún así, logró escenas de agarrarlos para pelear.

Se informó que el story board de la película pronto se publicará, con la posibilidad de incluir anécdotas de la producción.

La función masiva de "Amores perros" en la Plaza de la Constitución, así como una exposición alusiva al filme, aún no tienen fecha confirmada.

A Alejandro González Iñarritu el festival le entregó simbólicamente una butaca con su nombre, la cual permanecerá en una de las salas del complejo exhibidor sede principal del certamen, ubicado en el centro de Morelia.

apr/lsm