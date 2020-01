Brad Pitt es el Mejor actor de reparto en los Globos de Oro

Brad Pitt se alzó hoy como el Mejor actor de reparto debido a su actuación en la cinta dirigida por Quentin Tarantino, "Érase una vez en Hollywood". El histrión a parte de que causar suspiros, agradeció a la madre de sus hijos, Angelina Jolie.

El nacido en Oklahoma, tuvo una cerrada contienda y dejó a atrás actores como Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood); Anthony Hopkins (Los dos Papas), Al Pacino ("El Irlandés") y Joe Pesci ("The Irishman").

Brad Pitt es uno de los actores consentidos en Hollywood y en todo el mundo y ha brillado en cintas como "El club de la pelea", "Bastardos sin Gloria", cinta que realizó bajo las órdenes de Tarantino, "Ad Astra", "Seven", entre otras más.

El histrión, quien ha estado en el ojo del huracán tras su divorcio con la actriz Angelina Jolie y por la confesión de ser un adicto al alcohol, a sus 56 años de edad ha obtenido ya tres Globos de Oro por "12 años de esclavitud" y "12 Monos", ahora se lleva a casa su tercer galardón.

Inició su carrera tras aparecer, con un pequeño papel, en la serie de la CBS, "Dallas". Sus primeros papeles protagónicos de Pitt, ya en producciones de alto presupuesto fueron "A River Runs Through It" (1992) y "Entrevista con el vampiro" (1994).