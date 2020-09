El Caballero de la Noche, uno de los superhéroes más oscuros de DC, no sólo se ha quedado en Ciudad Gótica para combatir a los villanos,, sino que a veces ha unido fuerzas a personajes de otra compañía como "El Hombre Araña" o "Las Tortugas Ninja".

EL UNIVERSAL te presenta seis crossovers de aventuras en comic donde Bruce Wayne es sacado del ambiente en que se le conoce desde hace más de ocho décadas.

1981: Batman vs el Increíble Hulk

Bruce Banner, al que no deben hacer enojar, trabaja en los laboratorios de de las empresas Wayne para encontrar un arma de rayos gamma que, a su vez, le quite de encima al ser verde que no puede controlar. El enfrentamiento se da tras un ataque donde Banner pierde el control.



1992: Batman vs Predator

El asesinato de un boxeador ak que le arrancan el cráneo y su columna, pone en alerta a Batman. Las pistas lo llevan ante el ser que el cine popularizó una década antes y que es capaz de hacerse invisible y ver en la oscuridad.

1994: Spwan/Batman

La búsqueda de un arsenal de armas y el secuestro de pobres son cosas que cada uno de ellos está investigando, pero el día que se conocen, se origina una gran confusión y una batalla violenta en la que Spawn no se lleva la mejor parte.

1995: Spiderman-Batman

El comic plantea que ambos viven en un mismo universo, saben de la existencia del otro, pero jamás se han visto. Pero la unión inesperada entre Carnage y The Joker hará que el arácnido y el murciélago tengan que combinarse para poder controlarlos.

1998 Batman Aliens

Quién iba a pensar que esos seres con ácido en lugar de sangre y que causaron conmoción en cine, serían enemigos del Caballero de la Noche. Es, dicen los críticos, el Batman más calculador luchando por la supervivencia en un lugar que no conoce del todo.





1999: Batman, Hellboy y Starman

Escrita por James Robinson y arte de Mike Mignola, creador del demonio rojo, muestra al Hombre Murciélago y Hellboy (amado por el tapatío Guillermo del Toro) en las Amazonas para rescatar al primer Starman de una fuerza nazi.





2016 Batman/Tortugas Ninja

Un portal hace que Leonardo, Raphael, Michelangelo y Donatello lleguen al territorio de Batman, en donde El Pingüino hace de las suyas. Hay un primer enfrentamiento entre los cinco héroes, pensando que el otro es el malo. Después se unen y el final es impresionante. Hay también película.

