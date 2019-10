Aconsejan a Zoe Kravitz sobre "Catwoman"

Los primeros fichajes del Batman de Matt Reeves han empezado a confirmarse. Ya es oficial que Zoe Kravitz se enfundará las garras de Catwoman y la respuesta por parte de los fans ante esta elección ha sido mayoritariamente positiva. Aprovechando la situación, Halle Berry y Michelle Pfeiffer, quienes interpretaron a la felina antiheroína en previas encarnaciones, han querido dar un consejo a la nueva actriz.

Berry, quien dio vida en 2004 a Catwoman en la infame primera y única película del personaje en solitario, subió a Twitter dos fotos de Kravitz acompañadas de un acogedor mensaje.

"Mención especial para la nueva Catwoman, la eternamente carismática y extremadamente dura Zoe Kravitz", señaló la actriz de John Wick: Parabellum.

Special shout-out to your new #CatWoman, the eternally graceful & extremely bad ass @ZoeKravitz. Keep shining Queen & welcome to the family! pic.twitter.com/9YJ2EekcNG

— Halle Berry (@halleberry) October 17, 2019