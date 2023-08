CIUDAD DE MÉXICO, agosto 10 (EL UNIVERSAL).- Uno de los actores españoles más conocidos en el mundo está de plácemes. Antonio Banderas celebra su cumpleaños número 63 cosechando los éxitos del pasado y pensando en las nuevas oportunidades para el futuro.

Nacido en Málaga, España, el 10 de agosto de 1960, Banderas llegó pronto a la pantalla grande en su país natal y se convirtió en el actor favorito del director español Pedro Almodóvar con quien protagonizó "Matador" (1986), "Átame" (1989) y "Mujeres al borde de un ataque de nervios" (1988), entre otras.

Para los años noventa llegó a Hollywood y con ello su carrera despuntó internacionalmente trabajando en proyectos ganadores de premios o en cintas taquilleras que fueron respaldando su nombre, como su participación en el doblaje de la cinta "Puss in Boots: The Last Wish" (2022).

Foto: Agustín Salinas/EL UNIVERSAL.

Para celebrarlo en su cumpleaños número 63, recordemos cinco cintas que han marcado la trayectoria del español.

1. "Interview with the Vampire" (1994)

Para todos aquellos que aman a los vampiros, Banderas actuó en una de las cintas que reunió al talento más prometedor de la década de los años noventa. Contó con las actuaciones de Tom Cruise, Brad Pitt y la pequeña, Kristen Dunst.

2. "Assassins" (1995)

Esta cinta de acción fue protagonizada por Sylvester Stallone y Julianne Moore en donde un par de asesinos a sueldo se verán las caras para demostrar quién es el mejor. Por un lado, uno experimentado y, por otro, un joven que busca crear su propia fama y ganarse el respeto en el mundo de la mafia.

Foto: AP/Brynn Anderson, archivo EL UNIVERSAL.

3. "Philadelphia" (1993)

Una cinta que le dio el primero Oscar a Tom Hanks, narra la historia de un abogado que emprende una demanda multimillonaria en contra del despacho para el que trabajaba y deberá demostrar la discriminación hacia la gente con VIH. Actuaron además, Denzel Washington y Mary Steenburgen.

4. "The Mask of Zorro" (1998)

Cuando Banderas ya había logrado la atención de la crítica, llegó esta cinta que le dio el empuje final que necesitaba para convertirse en uno de los histriones favoritos de la industria hollywoodense. Compartió créditos con Anthony Hopkins y Catherine Zeta-Jones.

5. "La piel que habito" (2011)

Y para no olvidar que sus orígenes, actuó nuevamente para Almodóvar en esta película en donde nada es lo que parece. Participaron Elena Anaya, Jan Cornet, Blanca Suárez y Marisa Paredes.

