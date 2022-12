Chumel da voz a una generación fastidiada

Chumel Torres se desconcertó al ver la noticia de que dos activistas arrojaron sopa de tomate sobre el famoso cuadro de Vincent Van Gogh “Los girasoles”, para protestar contra los proyectos de petróleo y gas en Londres.

El youtuber llevaba tiempo pensando en que “el mundo se estaba volviendo loco” después de analizar varios videos virales, pero supo que no era el único que pensaba así durante una plática con su hermano.

“Me dijo: ‘güey, es que yo veo mucho el stand up que hiciste de Cuna de votos, me hace sentir normal, porque de repente siento como que el mundo está muy pendejo. Dije: ‘Ok, somos más los que pensamos que la gente está siendo estúpida, sólo que no lo decimos tanto en Twitter o no estamos tan presentes en redes sociales porque estamos trabajando y tenemos vidas reales”, dice Chumel en entrevista.

Fue de esa conversación que surgió la idea de crear El blanco de tus burlas, stand up en el que habla de todo lo que le desconcierta de los cambios sociales y políticos, como los nuevos influencers, los beneficios de la pandemia. La intención del comediante de 40 años es hablarle a las personas de su generación que no se sienten identificados con las tendencias actuales ni la situación política.

“Estamos en tiempos en que tratas de explicarle a tu abuela por qué Kim Kardashian es famosa por no hacer nada y ves gente opinando que decretamos el temblor porque todo mundo pensamos que iba a temblar el mismo día. Piensas, ‘¿por qué esta gente no está en el manicomio?’ Entonces pensé, es un gran momento para sacar un show que diga, ‘no estás loco, yo estoy contigo’”.

Torres ha sido admitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador como uno de sus opositores. Ha sido también suspendido en redes sociales, foros de conversación y programas de tv por realizar comentarios controversiales señalados como racistas u ofensivos.

“Ahora le tenemos mucho miedo a ofender a los ofendibles porque hacen estas cosas de la cancelación y ruido en Twitter.

“Qué padre que me tocó crecer en una época donde existía South Park, donde había Simpsons y Family Guy... ¡yo soy hijo de Ren y Stimpy, que es comedia altamente ofensiva! Pero éramos jóvenes altamente inteligentes que sabíamos separar un chiste de la realidad, y si no estamos dispuestos a ofendernos sabiendo que no somos malos puede ser catastrófico”.

El blanco de tus burlas será una gira de stand up nacional que tendrá una única parada en la Ciudad de México el 4 de febrero en el Pepsi Center a las 21:00 horas.

“Me gusta mucho ser inteligente porque aunque pierda chambas por ese motivo, como HBO, que me sacó por la misma razón que me contrató, que era criticar al poder, está bien, no todo mundo puede y creo que vale la pena hacer lo que crees que está bien desde la comedia, el escote de la inteligencia”.