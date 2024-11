Alejandro Fernández, el "Potrillo" desata suspiros vestido de charro o luciendo un look tapizado de marcas de lujo mientras viaja en avión, así lo demostró su reciente publicación en la que compartió varias fotografías de su trayecto de Miami a Guadalajara después de haber ganado un Latin Grammy.

En dichas imágenes, el hijo del cantante de regional mexicano Vicente Fernández hizo a un lado el traje de charro para lucir un atuendo repleto de dos marcas de lujo como de Louis Vuitton y Gucci, lo que dio de qué hablar entre los cibernautas.

Alejandro, quien aparece relajado, no perdió el estilo y le arrancó suspiros a sus fans, quienes aprobaron su sofisticado y caro autfit, aunque algunos lo consideraron "exagerado".

Alejandro Fernández comparte fotos en Instagram.

"Mi modelo Louis Vuitton". "Qué guapo Alex, un buen viaje de vuelta, felicidades por ese grandioso Grammy". "Tú eres más que esas marcas que traes … Alejandro Fernández pesa más que LV y GUCCi. Somos más que una marca. La esencia que jamás se pierda". "Alex me encantas y soy tu mega fan, pero un logo más en tu outfit y sería too much no?". "Normal para no llamar la atención".

Alejandro Fernández con ropa y accesorios de Louis Vuitton y Gucci en fotos de Instagram.





Entre sus elegantes fotos, "El Potrillo" colgó una de su novia Karla Laveaga, 20 años menor que él, y con quien mantiene una relación desde 2011, algunos usuarios señalan como la culpable de que Alejandro se incline en los looks lujosos y costosos.

"Desde la última vez que volvió con su novia, empezó a disfrazarse de marcas. Él siempre fue el más sencillo y de lujo discreto". "20 fotos para él y una para su damisela hay que bajarle al ego", se lee entre los comentarios, aunque los elogios y los piropos para el intérprete de "Mátalas" prevalecieron en su publicación: "Y yo que pretendía dormir. Ahora a ver quién se concentra en eso después de esta dosis de guapura". "¿Y los calzoncillos también son Louis Vuitton por si acaso? si ya nos dimos cuenta te gusta la marca esa".

No es la primera vez que Alejandro Fernández da de qué hablar por su peculiar forma de vestir, en el pasado ha dado de qué hablar por sus prendas que han desatado varios memes en las redes sociales, lo cierto es que el "Potrillo" ha dejado claro que es versátil en su forma de vestir.





