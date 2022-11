Christina Applegate cumple 51 años en medio de su lucha contra la esclerosis

"Hola amigos. Hace unos meses fui diagnosticada con esclerosis múltiple. Ha sido un viaje extraño. Pero me han apoyado mucho otras personas que sé que también padecen esta enfermedad".

Ese fue el mensaje que Christina Applegate, actriz conocida por su papel en "Married... with Children", compartió en marzo del año 2021 tras enterarse que padecía la enfermedad degenerativa. Antes, Christina también luchó contra el cáncer de mama pero al someterse a una doble mastectomía logró librar la batalla.

Hoy la actriz cumple 51 años, y su última aparición pública fue en la develación de su placa en el Paseo de la fama que se llevó a cabo el pasado 15 de este mes, cuando con 18 kilos de más y descalza, se conmovió ante el público y la mirada de las cámaras que la seguían en su día especial.

Previo al evento, la celebridad compartió a través de sus redes sociales su nueva vida, pues actualmente usa bastón.



I have a very important ceremony coming up. This will be my first time out since diagnosed with MS. Walking sticks are now part of my new normal. Thank you @neowalksticks for these beauties. Stay tuned to see which ones make the cut for a week of stuff. pic.twitter.com/O543p1G4vS

— christina applegate (@1capplegate) October 27, 2022